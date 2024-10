Vasárnap este lezajlottak a Sztárbox utolsó negyeddöntői, Noszály Sándor személyében pedig megvan az első szuperdöntős résztvevő is, akihez jövő héten pedig újabb versenyzők csatlakozhatnak majd. Mint az tegnap kiderült, Miller Dávid súlyos arcsérülése miatt kénytelen visszavonulni a versenytől, helyére közös egyeztetés után Sárközi Ákos, Horváth Tomi előző ellenfele fog beugrani. Most azonban újabb sérülésről számolt be a női könnyűsúly egyik versenyzője.

Fotó: RTL

Hódi Pamela Instagram-oldalán egy hosszabb posztban jelentette be, hogy pár napja az egyik edzésén részleges izomszakadás történt a jobb bicepszében, és sérült a felkari izma is. Edzője az egészségét szem előtt tartva a legjobb szakemberekhez vitte, hogy segítse a felépülését, így jelen állás szerint nem lép vissza a versenytől, és a novemberi szuperdöntőn részt fog venni.

Szeretném, ha tudnátok, hogy a bajnoki címért küzdeni fogok, nem adom fel. Nem siránkozom, hanem küzdök, mert túl sok munkám van ebben ahhoz, hogy ne álljak be a ringbe újra. Az orvosok a lelkemre kötötték, hogy kész leszek, mire kezdődik a meccs, én pedig bízom bennük

– írta bejegyzésében az influenszer, majd szerette volna leszögezni, hogy ha nem sikerülne nyernie, az nem a sérülésének lesz tulajdonítható, hanem annak, hogy az ellenfele egyszerűen jobb nála.