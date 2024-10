De igaza van.

Hétfő este került adásba a Séfek séfe legújabb évadának első epizódja, melyben a zsűritagok, Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András szokás szerint nem kímélték a jelentkezőket, azaz a lelkes amatőröket és profi szakácsokat, akik igyekeztek mindent megtenni azért, hogy legalább két kést kapjanak. Voltak azonban olyan versenyzők is, akik nem tettek lakatot a szájukra: egy 28 éves nő például csípősen reagált, amikor Krausz felvetette, ezt a műsort elsősorban nem a párkereséshez találták ki. A séf szerencsére értette a célzást.

Az adásban az alábbi párbeszéd hangzott el:

– Sziasztok! Széplaki Pamela vagyok, 28 éves. Budapestről érkeztem, és nagyon szeretnék már férjhez menni! – És ez a legjobb műsor ennek az eléréséhez... – Elnézést, kedves Gábor, de van köztünk olyan, aki egy műsor által találta meg a szerelmet és a szerencsét! – Ez is igaz! Ez így van. Akkor isten hozott a műsorban!

Mint ismert, Krausz Gábor a válása után a Dancing with the Starsnak köszönhetően ismerte meg új párját, Mikes Annát, akivel meg is nyerték a táncos showműsort.

Széplaki Pamela aztán elárulta, legszívesebben Krausz Gábor csapatába kerülne, ám a séf nem adott neki kést. Vomberg Frigyes és Wolf András azonban igen.