Nem véletlen mondott fel a tévénél.

A Sztárbox férfi középsúly mezőnyének versenyzője, Törőcsik Dániel a napokban a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsor vendégeként többek között arról is mesélt, miért döntött úgy, hogy tetoválóművésznek áll. Az Éjjel-nappal Budapest egykori sztárja már gyerekként is imádott rajzolni, az alkotás és a kreativitás fontos része volt az életének, s mint kiderült, az egykori reality-szereplő egy barátja révén talált rá egy tetoválóművészre, akinek a keze alatt idővel kitanulta a szakmát. Az sem titok, hogy élesben először egykori párján próbálta ki megszerzett tudását, majd másfél év tetoválás után, amikor egy stúdió tulajdonosától üzenetet kapott, egyből felmondott a tévénél.

Törőcsiket a stúdiók nem csupán Magyarországon, hanem Hamburgban és Amerikában is alkalmazzák. A tetoválóművész azt mondja: ha az ember bekerül a megfelelő körökbe, akkor átlagosan az adott ország helyi minimálbére az ember napidíja. Ez Magyarországon ma nettó 177 400 forintot jelent, Amerikában pedig még több: a celebek kedvenc szalonjában akár 10 ezer dollár – átszámítva több mint 3,5 millió forint – lehet a napi betevő – idézte Törőcsik szavait a Story.hu.