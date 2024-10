Nem titkolják el egymás elől, ha félrekacsintgatnának.

Hujber Ferenc és szerelme, Szőke Krisztina egyáltalán nem titkolják, hogy a nyitott kapcsolatban hisznek. Erről a jelenleg is futó Nyerő Páros című sztárpárshowban is említést tettek, amellyel sokakat megdöbbentettek. A színész és 18 évvel fiatalabb kedvese most elárulták, miért engedik egymásnak a szabadságot, de vannak szabályaik, amelyeket kapcsolatuk kezdete óta betartanak.

„Hozzád érzelmileg leszek hűséges, de a testemet azt nem adom, a testem az én templomom, az én szexualitásommal senki nem rendelkezhet! Ha az nem szabad, akkor én sem vagyok szabad, nem lehetek önmagam. Nálunk ez az, ami egy csodálatos közös pont, hogy mind a kettőnknek lehet minden. (...)

Nálunk a megcsalás, ha már másodszor vagy valakivel együtt, ezen mindenki fönnakadt, de szerintem tök érthető és logikus. A megcsalás az egy nagyon hülye szó, én nem csaltam meg soha, senkit. Akkor csalsz meg valakit, ha hazudozol, ha hazugságspirálba menekülsz, ha letagadod hol voltál, eldugod a telefonodat

– fejtette ki Hujber az RTL Fókusz című műsorában, mely ide kattintva nézhető vissza. Mint ismert, a színész az előző házasságában is ezt az elvet vallotta, mégis a válás mellett döntöttek.

A szabályok, amelyeket Szőke Krisztinával kölcsönösen elfogadtak és betartanak, az alábbiak:

Ne csalj meg érzelmileg, ne szeress bele valakibe. Ne hiányozzon a másik, ne akarj vele több időt, ne cserélj vele telefonszámot, ne vegyen el időt a kapcsolatunkból. Tökre evidens

– sorolták egyszerre, egymást kiegészítve a szerelmesek.

Nem Hujber Ferencék az egyetlenek a hazai hírességek körében, akik nyitott kapcsolatban élnek: korábban Járai Máté és felesége, Járai Kíra szintén a Nyerő Páros falai között vállalta fel, hogy a nyitott házasság mellett döntöttek. A Jászai Mari-díjas színész ennek okairól őszintén mesélt, de ők másképpen állnak Hujberékhez képest a nyitott kapcsolat intézményéhez. A színész elmondta, többször is hagyták egymásnak, hogy szerelmesek legyen másba.