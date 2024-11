Emma hároméves lett.

November 4-én, azaz tegnap töltötte be harmadik életévét Berki Renáta, azaz Mazsi kislánya, Berki Emma Katerina, akiről egy különleges fotó is felkerült az Instagramra a születésnapja alkalmából. A 2023-as Sztárbox könnyűsúlyú bajnoka viszonylag ritkán oszt meg olyan felvételeket a csöppségről, amelyeken az arca is látszik, ám most kivételt tett.

„3 éves boldog Babám” – utalt a büszke édesanya a kislány fülig érő mosolyára, aki a jelek szerint rengeteg ajándékot kapott a születésnapjára.

Mint ismert, Berki Mazsi és néhai férje, Berki Krisztián 2021-ben nagy port kavartak azzal, amikor bejelentették: közös gyermekük születését élőben fogják közvetíteni. A legkisebb Berki, akiről a neten az az információ is fellelhető, hpgy 3200 grammal és 56 centiméterrel született, életének első perceibe, amit a szülőszobában, édesapja mellkasán töltött, bárki betekintést nyerhetett, aki kifizette az 1490 forintot. Berki Mazsi aztán 2023-ban beismerte, a szülést nem élőben közvetítették, mert nem engedte; az adás csak azt követően indult el, hogy a kis Emma a világra jött.