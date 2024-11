Mint mondta, 28 kilóval lett könnyebb az élete.

Bár Herceg Dávid elleni mérkőzését elvesztette a Sztárboxban, valójában Király Viktor maga is sokat nyert a Sztárboxnak köszönhetően. Az énekes a műsorra való felkészülés miatt életmódot váltott: tudatosan étkezik, hetente hat edzése van, és az alkoholról is lemondott, utóbbival ugyanis komoly problémái voltak. A Megasztár korábbi győztese hét hónapja már egy korty alkoholt sem fogyasztott.

„Remélem, hogy végleg sikerült letennem a poharat, és többé nem is nyúlok utána. Már több mint hét hónapja egy korty alkoholt sem ittam, és igazán jó így az életem. Nem hiányzik, sőt nem is gondolok rá. Amikor az ember benne van, nem tudja elképzelni, hogy milyen lenne az élet ital nélkül, pedig most már tapasztalatból mondom, hogy jobbak és szebbek így a napok. (...)

Az ital megkeserítette az életemet, ez nálam már függőség volt. Tényleg ott tartottam, hogy vagy rehabra megyek vagy bokszolni kezdek. Nem volt könnyű letenni, de a sport, saját erőmből és a családom támogatásának köszönhetően sikerült. Van egy olyan tulajdonságom, hogy amikor elérem a gödör legalját, akkor van annyi önerőm, hogy felálljak és változtassak. Hosszú idő, mire elérem a mélypontot, utána viszont már semmi nem tud eltántorítani a célomtól

– árulta el a Blikknek Király, hozzátéve, fittségét szeretné tartani. Míg év elején 110 kilót mutatott alatta a mérleg, mostanra 82 kilóra fogyott.