Nem csak ő folytatja majd a táncórákat, de szeretné később kislányával is megismertetni ezt a mozgásformát.

Szombat este Hosszú Katinka és Suti András búcsúzott harmadikként a Dancing with the Stars 5. évadától. A sportoló az adás után Lissák Laura kérdésére elárulta, rengeteg élményt és barátságot adott neki a műsor, de arról is mesélt, mi fog neki a legjobban hiányozni.

Az első gondolatom az az volt, hogy mikor fogok csinálni jövő héten? Az a furcsa, hogy benne vagyunk egy ritmusban, és most ebből is kiesünk. A második pedig az, hogy elképesztő élmény volt ez a három adás, annyira élveztem, annyira jó volt Andrissal készülni, ez volt a célom az elejétől kezdve ezzel a műsorral, és úgy gondolom ez sikerült is, köszönöm szépen, hálás vagyok, hogy itt lehettem.

Partnere aztán arról mesélt, egyiks szeme sír, másik nevet, szívesen megmutatták volna még, mit is tudnak kihozni magukból, de büszke így is teljesítményükre.

„Én biztos, hogy fogok menni az Andrishoz táncolni, de ezt már mondtam neki, hogy nagyon szeretnék járni, mert nagyon megszerettem. Képzeld el, Máté is azt mondta, hogy szeretne egy kicsit ő is megtanulni, valahogy ő is megérezte az ízét” – vette vissza a szót Hosszú Katinka, akit ezek szerint nem kizárt, hogy legközelebb férje, Gelencsér Máté oldalán látunk legközelebb a parketten. Sőt, már azt is eldöntötték párjával, hogy kislányukat is egészen fiatalon beiratják majd táncolni.