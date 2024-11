Egy jó tanáccsal is szolgált a versenyzőknek.

Tizenkét év kihagyás után visszatért a TV2 képernyőjére a Megasztár. Az előválogatók után hétvégenként már az élő show-ban láthatjuk a döntőbe jutott tizenhárom énekes tehetséget. Kökény Attila a TV2-s műsor ötödik szériájának felfedezettje volt, ahol döntősként a második helyen végzett, és ő lett 2010-ben az év férfi hangja. Most a Borsnak elárulta, milyen érzésekkel fogadta, hogy újraindult a Megasztár 2024-ben.

Nagyon örültem neki, egy kicsit el is voltam keseredve, hogy sokáig nem ment ez a műsor, mert én azt látom, hogy azok a megasztárosok, akik az első, második vagy harmadik helyen végeztek, mind ott vannak a pályán és sikeresek, és nagyon sokat tesznek le az asztalra. Rengeteg emlék felelevenedett bennem is most, hogy mennyire jó volt ott lenni, tanulni, tapasztalni és új embereket megismerni

– fogalmazott a zenész, aki úgy látja, sok tehetséges fiatal jelentkezett az énekes tehetségkutatóba.

Kökény tanáccsal is szolgált a műsor döntőseinek: leginkább azt, hogy maradjanak önazonosak. Mint mondta, még egy sikeresebb, tehetségesebb énekes is könnyen kieshet a versenyből, ha olyan dalt énekel, ami nagyon nem passzol hozzá, nem áll jól neki, és nem érzi benne komfortosan magát. Ha tehetik, inkább egy előadásában hozzájuk közel álló műfajban teljesítsenek 100 százalékosan. Az énekes ugyanakkor azt is bevallotta, nincs könnyű helyzetben az idei Megasztár zsűrije: