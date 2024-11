A műsorvezető kiütéssel győzött első nemzetközi bokszmeccsén, a Hell Boxing Kings harmadik adásában, amelyben ellenfelének, Nermin Rapkicnak esélye sem volt.

Vasárnap este, a Hell Boxing Kings elnevezésű bokszverseny harmadik adásában Istenes Bence, a 2023-as Sztárbox középsúlyú versenyzője is ringbe lépett celeb kategóriában. A műsorvezető ellenfele a miskolci DVTK Arénában megrendezett ökölvívó-mérkőzésen a bosnyák influenszer és gamer, Nermin Rapkic volt, akit már az első menetben pontos és határozott ütéseivel szorongatott. A mérkőzés végül technikai KO-val zárult, miután Istenes találatai után bíró rászámolt a láthatóan kimerült bosnyák ellenfélre.

Az Álarcos énekes nyomozójának fizikai felkészültségén az édesapja, Istenes László is csak ámulni tudott, aki a közösségi oldalán külön gratulált fiának a mérkőzést követően. A Mokka műsorvezetője a bejegyzésben arra utalt, hogy fia a ringbe is magával vitte azokat az értékeket, amelyek a képernyőn is sikeressé tették, azaz a lelkesedést, a kitartást és elszántságot.

Leírhatatlanul jó érzéssel tölt el az akaratereje, a kitartása, a szorgalma, az alázata és az elvégzett munkája. BÜSZKE VAGYOK RÁD, BENCUSKÁM! #elsőnemzetközigyőzelem

– olvasható Istenes László bejegyzésében.