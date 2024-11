Hatalmas az öröm.

Tornóczky Anita június közepén számolt be arról, hogy hamarosan anyai örömök elé néz. Az egykori műsorvezetőnő akkor elmondta, nagyon vágyott arra, hogy gyermeke lehessen, és párjával, Miklóssal azt sem titkolták, hogy a gyermekáldás lombikprogram segítségével adatott meg számukra.

A Blikk információi szerint a pici már meg is született, aki szüleitől a Noel nevet kapta. Tornóczky szerdán a közösségi oldalán egy különleges fotóval tudatta az örömhírt, miszerint már úton van a gyermekük. A 45 éves tévés nehéz utat járt végig, mire áldott állapotba került: körülbelül 20-25 orvost keresett fel. Ahogy korábban kifejtette, az a tény, hogy ő sikerrel járt, több nőt is reménnyel tölthet el, valamint célul tűzte ki azt is, hogy ledöntse a lombik körüli társadalmi titkolózást.