Nem véletlen keltett akkora figyelmet.

Hétfő este a londoni Royal Albert Hall adott helyet a 2024-es British Fashion Awards nevű díjátadó gálának, ahová Rita Ora is hivatalos volt, jóllehet sokan alig ismerték meg, amikor a vörös szőnyegre lépett. A 34 éves énekesnő ugyanis hosszú tincsek és egy, az alakját szépen kiemelő szett helyett ezúttal Bundesliga-frizurával és egy nagy méretű öltönyben mutatkozott.

A Let You Love Me című dal előadója a hatást tovább fokozta azzal, hogy a szemöldökeit is kiszőkíttette.

6 Galéria: Rita Orát alig ismerték meg a vörös szőnyegen Fotó: Mike Marsland / Getty Images Hungary

(via Daily Mail)