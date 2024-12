Sokkal energikusabbnak érzi magát azóta.

Jolly, azaz Tarcsi Zoltán párja, Szuperák Barbara úgy véli: kapcsolatukat csak megerősítette az Ázsia Expressz című kalandreality, jóllehet a forgatás alatt jó néhányszor összekaptak. A mulatós énekes 20 évvel fiatalabb kedvese a Fülöp-szigeteken és Tajvanon szerzett élményeiről korábban már meséltek, de ezúttal újabb dolog derült ki. Szuperák a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy azóta életmódot váltott: elhagyta étrendjéből a húst, vegetáriánus lett.

Az én vegetáriánus életmódom abban merül ki, hogy húsokat abszolút nem fogyasztok, de például halat igen, és tejtermékeket, tojást is, ezt úgy hívják, hogy szemi-vegetáriánus. De ez esetemben nem volt egy óriási változás, ugyanis ez lényegében gyerekkorom óta így van

– mesélte az énekesnő, aki párjának szívesen készít húsos ételeket, de neki viszont „ felfordul tőle a gyomra, mert arra gondol, hogy az egy élőlény volt”.

Szuperák a karácsonyi menükben sem változtat nagyon, hisz ilyenkor a nagymamája csinál neki vegetáriánus töltött káposztát, így semmiből sem marad ki!

Mióta elhagytam a húst, energikusabb is vagyok. Ennek a műsorban is volt látszata. Ott abszolút nem ettem húst, és sokkal könnyedebbnek éreztem magam, nem volt az a telített érzés. Ezt csak az érti meg, aki egyszer már kipróbálta. Mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, legalább csak egy hétre, hacsak méregtelenítésre is.