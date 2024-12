A Szellemekkel suttogó című sorozat sztárja megelégelte a rengeteg rosszindulatú kommentet, amelyet külseje miatt kap.

Jennifer Love Hewitt nemrég őszintén vallott arról, mennyire érzékenyen érinti az, hogy rajongói képtelenek elfogadni, hogy öregszik, s hogy már nem úgy néz ki, mint 20 éves korában. A Szellemekkel suttogó című sorozat Melinda Gordonja úgy véli, nem könnyű dolog a nyilvánosság előtt megöregedni, s kegyetlennek érzi azokat a kritikákat, melyeket a kommentelőktől kap.

– fejtette ki a Fox News Digital interjújában a 45 éves színésznő, aki azért is húzza fel magát annyira a negatív kommenteken, mert van három gyermeke – Autumn 11, Atticus 9, Aiden pedig 3 éves –, akiket szeretne megóvni a rosszindulatú hozzászólásoktól.

V an egy lányom, ezért is veszem a szívemre, mert nem akarom, hogy ő és a fiaim elolvassák ezeket a dolgokat, és úgy érezzék magukat, ahogyan én. Vagy éppen aggódjanak értem, amiért bántanak engem. Ez nagyon nehéz

– ismerte be Jennifer Love Hewitt, hozzátéve:

Minden ember fejlődni akar, ráncokat az arcukra, és hát, a mellünk is megereszkedik a szoptatástól, ahogy a fenekünk is kikerekedik... Bármilyen változásról is legyen szó, az ember tényleg csak önmaga akarna lenni. És néha nagyon fájó, hogy az emberek csak a kinézetem miatt bántanak az Instagramon, vagy máshol az interneten, csak mert nekik nehezükre esik beletörődni, hogy én is öregszem. (...) Az életkor csak egy szám. Azt hiszem, a nők 40 évesen már el tudják fogadni magukat. Én szeretek a negyvenes éveimben járni, e tényleg.