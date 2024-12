Mértékletességre int mindenkit.

Az RTL Magyarország egyik legismertebb arca, Erős Antónia, amellett, hogy több mint 23 éve híradózik, fontos társadalmi munkát is végez. Az Egy Csepp Figyelem nevű alapítványával régóta azon dolgozik, hogy minél több ember megismerje a diabéteszt, és annak veszélyeit, hiszen ő maga is 25 éves kora óta I-es típusú diabétesszel él. Bár a tévés kedveli a szilveszteri összejöveteleket, akkor is betartja azokat a szabályokat, amelyek révén megőrizheti egészségét.

Erős Antónia 30 éve nem fogyaszt alkoholt, így egyáltalán nem jelent számára problémát, hogy józan fejjel és üdítőitallal koccint szilveszter éjfélkor: „Az inzulint használó cukorbetegeknek tilos alkoholt fogyasztani, a betegség pedig szilveszterkor sem pihen. Az alkohol először leviszi, majd hirtelen megemeli a vércukorszintet. Aki diabétesszel él, az szilveszterkor se engedje el magát” – tanácsolta az RTL híradósa, aki január elsején sem délben ébred fel, hanem a napi rutinjának megfelelően a reggeli órákban megméri a vércukorszintjét.

Arra kérem a sorstársaim, hogy az ünnepek alatt se függesszék fel a napi szokásokat, szilveszterkor se dobják a lovak közé a gyeplőt, hanem körültekintően ellenőrizzék az állapotukat. Szilveszterkor is a mértékletességben és a tudatosságban hiszek. Fontos tisztában lenni a diabétesz tényével és természetével. Ajánlom, hogy senki, még az egészséges emberek se egyék degeszre magukat, a cukorbetegek pedig végképp kerüljék a megterhelő lakomákat és a nagy ivászatokat

– javasolta a mindig kitűnő formának örvendő műsorvezető.