Egészen lenyűgöző ingatlan vár új tulajdonosra a dél-angliai Wiltshire megyében, amely még az 1500-as években épült, VIII. Henrik ajándéka volt sógora, Edward Seymour számára. Az azóta teljesen modernizált, gyönyörűen felújított és gépiesített épületben hat háló-, négy fogadó-, három fürdő- és két tanulószoba található, de külön tér van a gardróbnak és a különböző játékoknak is.

Ugyan az ingatlan értéke meghaladja a 2,5 millió fontot (átszámítva több mint egymilliárd forintot), leendő tulajdonosa most mindössze 10 fontért lecsaphat rá. Bizony, jól olvasta, 10 fontért, azaz kevesebb, mint ötezer forintért – ennyibe kerül ugyanis egy jegy arra a nyereményjátékra, amelynek a villa a fődíja. Ráadásul egy helyi cég átvállalta az összes illeték és adó kifizetését is, tehát a szerencsés leendő lakó egyetlen plusz fillér kiadása nélkül költözhet be álmai otthonába. Lessen be most Ön is: