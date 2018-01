A zuhany alatt kellett fekvőtámaszoznia, aztán betették a szárítógépbe

Január 8-án bűnösnek vallotta magát az amerikai tengerészgyalogság egyik olyan kiképző őrmestere, aki az egyik felelőse volt a Parris Island-i kiképző támaszponton feltárt durva visszaéléseknek. A 2015-ös ügyben több kiképző tiszt arra utasított egy muszlim újoncot, hogy feküdjön be egy ipari ruhaszárítóba, amit többször beindítottak. Csak akkor szállhatott ki belőle, amikor hajlandó volt megtagadni a hitét.

Michael Eldridge-et lefokozták tizedessé, 45 napos eltiltást kapott, és áthelyezik a tengerészgyalogságtól. Azért úszhatta meg ennyivel, mert vállalta, hogy tanúskodik egy másik kiképző őrmester, Joseph Felix ellen, akit tavaly novemberben 10 év börtönre ítéltek és leszereltek. Felixet a hadbíróság bűnösnek találta az említett ügyben és egy 2016 márciusában öngyilkosságot elkövető muszlim újonc zaklatásában is. Felixről a tárgyalás alatt az ügyészek azt mondták, hogy szadista módszereket alkalmazott, és kifejezetten utazott a muszlim újoncokra.

A pakisztáni-amerikai Raheel Siddiqui öngyilkossága után indult vizsgálatok egy sor visszaélést tártak fel Parris Islanden, ahol már korábban is voltak visszás ügyek. A tengerészgyalogságról tudni lehetett, hogy kemény, a határokat feszegető módszerekkel törik be az újoncokat, és faragnak belőlük bármilyen nehéz helyzettel szembenéző katonákat, de az elmúlt időszakban az derült ki, hogy a kiképzők egy része ennél sokkal tovább ment, és módszeresen visszaélt hatalmával, a muszlimokat pedig vallásuk miatt is sokszor vegzálás érte.

Amerikai tengerészgyalogosok kiképzése a dél-karolinai Parris Islanden. A bázis bejáratánál tengerészgyalogosok szobra emlékezik meg arról, ahogy felhúzták a zászlót a második háború ikonikus hadszínterén Iwo Jimában. A tengerészgyalogság az Egyesült Államok legkisebb hagyományos katonai ereje, csak 184 ezer aktív katonával. Korábban a tengerészgyalogságba jellemzően fehér, evangéliumi, déli konzervatívok léptek be, ez azonban már sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az új marketingstratégiájukat pedig már a következőképpen jellemezték: összehozzák Rambót és Bonót. (Fotó: Stephen Morton / Getty Images Hungary)

Női újoncok várnak a kiképzőruhájukra kora reggel. A másik tengerészgyalogos kiképző támaszpont a nyugati parton, San Diegóban van, de a női újoncok mindenképpen Parris Islandre kerülnek, függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok melyik részén jelentkeztek. Miután leszálltak a buszról, mindenkinek lehetősége van egy utolsó telefonra, de három-négy másodperc alatt csak arra van idejük, hogy egy egységes szöveget elhadarjanak arról, hogy megérkeztek, jól vannak, és majd levélben jelentkeznek. Csak néhány személyes tárgyat vihetnek magukkal, egyébként minden ruhát is a fegyveres erőktől kapnak meg a következő három hónap során. (Fotó: Stephen Morton / Getty Images Hungary)

Ez már a fizikai kiképzés része: az újoncok a fekete zoknicsomagjaikat emelgetik a levegőbe. A megérkezést követő néhány napban jönnek az első feladatok: hajvágás, egyenruha, csizmák, fegyverek. Felmérik a fizikai erőnléti állapotukat, és látszólag értelmetlen utasításokat is kapnak, de ezek már nagyonis a kiképzés részei. Például van, hogy a felszerelésüket maguk előtt kinyújtva kell állniuk, amíg csak bírja a karjuk, vagy órákig kell törökülésben ülniük a földön. (Fotó: Stephen Morton / Getty Images Hungary)

Az újoncoknak a tengerészgyalogság történetére vonatkozó kérdésekre kell válaszolniuk a kiképzés szünetében. A tengerészgyalogosoknak három szakaszban kell átesniük a kiképzésen, amiből az első a kiképzőtábor. A cél többek között az, hogy három hónap alatt háttérbe szorítsák az újoncok egyéniségét, és közös csoportidentitást hozzanak létre. A tengerészgyalogosok identitásuk részének tartják a szabályaik és hagyományaik tiszteletben tartását, és az átélt szenvedésből merített erőt. Úgy vélik, hogy ezek is megkülönböztetik őket a civilektől, de a többi katonai szervezettől is. (Fotó: Scott Olson / Getty Images Hungary)

A főtörzsőrmester éppen kiosztja az egyik újoncot. A Parris Island-i kiképzőtábort a kemény elvárásokkal és kimerítő fizikai kiképzéssel a legdurvábbnak tartják a fegyveres erők kiképzési központjai közül. A kiképzés egyik alapelve, hogy feszegetnie kell a határokat, de több esetben már konkrét visszaélések derültek ki, és Parris Islanden a többi katonai kiképző támaszponthoz képest sokkal messzebb mentek egyes őrmesterek az újoncok vegzálásában. „Valóban ez az egyetlen módja, hogy harcost képezzünk?" - tette fel a kérdést részletes cikkében a New York Times. (Fotó: The Washington Post / Getty Images Hungary)

Az újoncok a nap végén várják az ágyon, hogy lekapcsolják a villanyt, ami az aznapi kiképzés hivatalos befejezését jelzi. Az amerikai zsargonban a drill instructor olyan őrmestert, vagy kiképző tisztet jelent, aki betöri az újoncokat. A kiképző őrmestereket nagy tisztelet övezi, senki sem mer ellentmondani nekik. A New York Times szerint viszont el tudnak mosódni a határok a kemény kiképzés és a visszaélések között. Az elmúlt öt évben is több száz zaklatásos vádat kellett kivizsgálni. (Fotó: Scott Olson / Getty Images Hungary)

Az újoncok közös fogmosása a napi kiképzés végén. A kiképzők szerint ebben a körben egy saját világban élnek, amit kívülről nem mindenki képes megérteni. A kiképzőknek is szigorú rostán és pszichológiai vizsgálatokon kell átesniük. Ugyanakkor a rendszer úgy van kitalálva, hogy ők sem pihennek semmit egy 12 hetes kiképzés alatt, folyton talpon vannak. A New York Times szerint a rájuk nehezedő stressz és a saját rögzült tapasztalataik a bizonyos helyzetekben megkérdőjelezhetetlen hatalmukkal együtt pedig elég veszélyes elegyet alkothatnak. (Fotó: Scott Olson / Getty Images Hungary)

Az újoncok a fejüket az asztalukra hajtva várnak a kiképzés következő szakaszára kora hajnalban. Charles Krulak tábornok 1995-ben vette át a tengerészgyalogság vezetését, és elhatározta, hogy meg kell változnia a fizikai bántalmazásra is épülő kiképzésnek, viszont meg kell jelenniük a tengerészgyalogosoknak nagyon fontos értékeknek, mint a tisztelet, a bátorság, vagy az elköteleződés. Néhány évig sikerült nagyrészt kiszűrnie a visszaéléseket, de 1999-ben nyugdíjba ment. Aztán pedig jöttek Amerika új háborúi, Afganisztán és Irak, és az új helyzetben több kiképző visszanyúlhatott a régi módszerekhez. (Fotó: Scott Olson / Getty Images Hungary)

Egy újonc éppen forró húslevest szürcsöl A Tűzpróba rövid szünetében. A Tűzpróba egy olyan 54 órás végső teszt, ahol azokat a fizikai és mentális képességeket mérik fel, amiket a kiképzés alatt kellett elsajátítaniuk az újoncoknak. Itt dől el, hogy vajon készen állnak-e arra, hogy majd tényleg tengerészgyalogosok legyenek. (Fotó: Stephen Morton / Getty Images Hungary)

Pusztakezes harcot gyakorolnak a női újoncok. Már 1949 óta képeznek ki nőket Parris Islanden. Kate Germano alezredes 2014 júniusában érkezett Parris Islandre, hogy átvegye a női újoncokat kiképző zászlóalj vezetését. Azt mondta, hogy két női kiképző is hadbíróság elég került, mert még másik kiképzőtiszteket is rendszeresen zaklattak. Germano teljesen ledöbbent, szerinte egyes esetekben konkrétan a hírhedt iraki abu-grébi börtönnel lehetett párhuzamokat vonni. Az alezredesnek viszont végül távoznia kellett, miután beosztottjai panaszt tettek ellene. (Fotó: Scott Olson / Getty Images Hungary)

Vízi kiképzés a bázison. Már 2005-ben véletlenül felvette egy dél-karolinai tévéadó stábja, ahogy egy őrmester megvert egy újoncot, aki a következő nap belefulladt a medencébe a vízi kiképzésen. Az őrmester ellen vádat emeltek, de végül felmentették. 2011-ben egy kiképző őrmester több mint egy évre katonai fogdába került, miután megparancsolta az egyik újoncnak, hogy a telefonjával vegye fel magát önkielégítés közben. Egy másik kiképzőtiszt is hadbíróság elé állt, miután egy újonc súlyos égési sérüléseket szenvedett, amiért fehérítőszerbe kellett feküdnie. Ezek után több tengerészgyalogos is előállt, és azt állította, hogy ezekhez hasonló büntetések egyes őrmesterek alatt mennyire mindennaposak voltak korábban is, csak akkor nem kerültek nyilvánosságra. (Fotó: Scott Olson / Getty Images Hungary)

Az újoncoknak általában teljes felszerelésben kell úszniuk, de vannak olyan feladatok is, amikor többeket az egyik csizmájuk nélkül parancsolnak a vízbe. Októberben állították hadbíróság elé Joseph Felixet, miután szemtanúk szerint a kegyetlenkedő őrmester folyamatosan pofozott egy fiatal katonát, aki később 12 méter magasról a mélybe vetette magát, és belehalt sérüléseibe. (Fotó: Stephen Morton / Getty Images Hungary)

Az újoncok utoljára telefonálnak haza érkezésük után. Joseph Felixet tíz év börtönre ítélték, miután tíz muszlim újoncot is bántalmazott. A 12 méterről a mélybe zuhant Raheel Siddiqui családja 100 millió dollárt követel az eset miatt a szövetségi kormánytól, amit azzal vádolnak, hogy nem kezelte megfelelően már korábban a kialakult helyzetet. (Fotó: Stephen Morton / Getty Images Hungary)

A leendő tengerészgyalogosok egy zárt szobában éppen a könnygázt próbálják átvészelni. Le kell venniük a sisakjukat. Felixről a szemtanúk elmondták, hogy alapból terroristának szólította a muszlim vallású újoncokat. Egy katonát éjjel felkeltettek, és a zuhany alatt kellett fekvőtámaszokat nyomnia, miközben arcon könyökölték, aztán vizesen berakták az ipari szárítógépbe, ahol égési sérüléseket szenvedett. (Fotó: Joe McNally / Getty Images Hungary)

Szögesdrótos feladat A Tűzpróba alatt. A 6,4 kilométer hosszú, és 4,8 kilométer széles Parris Islanden minden nap 3700 férfi és 600 női jelentkező kiképzése zajlik. Az említett kiképző őrmester ügye után indult új vizsgálatban megállapították, hogy a kiképzők szélsőségesen durva beavatási eljárásokat szerveztek az újoncoknak, ami a muszlim vallású katonák esetében többször azt jelentette, hogy kínzásokat követtek el velük szemben. A mostani botrányban összesen hat kiképző őrmestert állítottak hadbíróság elé, és március 12-re idézték be azt az alezredest, aki a vádak szerint nem tiltotta el Felixet, aki az ellene folyó vizsgálatok miatt nem is felügyelhette volna Siddiqui szakaszát. (Fotó: The Washington Post / Getty Images Hungary)

(A szöveghez többek között a New York Times részletes cikkét használtuk fel.)