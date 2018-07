Az irodalom merülése: írók, Balaton, nyár

Koczogh Ákos irodalom- és művészettörténész (és a válogatásban szereplő néhány fotó készítője) mellett Kertész Imre Szigligeten, 1975

Kertész évtizedeken át járt az alkotóházba, a kilencvenes évek elején így írt róla: „Még mindig, még ma is akad egy végső menedék ebben az országban, ahol az író, évente néhány hétig legalább, valóban író módján élhet. [...] Egy lerobbant, egykori grófi kastély ez, épülete is, kertje is régóta felújításra szorul – Isten óvjon azonban attól, hogy a renoválás ürügyén akárcsak pár hónapig is nélkülöznünk kelljen. Az írót itt nem zaklatja telefon, ideiglenesen félrerakhatja családi, anyagi gondjait, megkímélik a nagyváros környezeti ártalmai, a sok fizikai és szellemi mocsok.”

(Fotó: Hunyady József / FORTEPAN)