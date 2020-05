Vuhan sokkal több, mint egy vírus gócpontja

Kevesen tudják, de Vuhanban 2016-ban megdöntöttek egy Guiness-rekordot is: a város viseli a világ leghosszabb ember-matrac dominójának címét. A felállításában 2016 ember vett részt, szóval az sem kizárt, hogy a képen látható ház lakásainak valamelyikében is él egy rekorder. Ide kattintva videón is megnézheti, ahogyan a vuhani emberek egy bevásárlóközpont előtt egymás mögött felsorakoznak egy hátukra rögzített matraccal, majd több mint 14 percen keresztül döntik le az emberi dominót.

(Fotó: Reuters / Reuters)