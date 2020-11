2020, ahogy a Reuters látta

Ahogy közeledünk az év végéhez, úgy sokasodnak a visszatekintések. A londoni székhelyű hírügynökség, a Reuters már most előrukkolt 2020-as képválogatásával, jóllehet még megannyi el nem lőtt képkocka kerülhetne bele a gyűjtésbe. Ettől persze 6 héttel az évzárás előtt is nagyon erős az anyag, melyet az ügynökség fotóriporterei készítettek az év legfontosabb eseményeiről, és amibe pár hétköznapi pillanatot is vegyítettünk.

Donald Trump kampánybeszédet tart a Cecil légi bázison a Floridai Jacksonville-ben 2020. szeptember 24-én. (Fotó: Tom Brenner / Reuters)

Kristy Hartley ápolónő a koraszülött Theo Andersont tartja kezében a Bunley General Hospital szülészeti osztályán Lancashire-ben 2020. május 15-én. (Fotó: Hannah Mckay / Reuters)

Drónfelvétel leselejtezett tengerjáró hajókról a törökországi Izmirben 2020. október 2-án. (Fotó: Umit Bektas / Reuters)

Egy szörfös meglovagol egy hullámot napszállta után a kaliforniai Cardiffban 2020. január 7-én. (Fotó: Mike Blake / Reuters)

Vallási fesztivál egy templomnál Okayamában, Japánban 2020. február 15-én. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A triatlonista Lloyd Bebbington saját otthonában edz Newcastle-ben 2020. április 26-án. (Fotó: Carl Recine / Reuters)

Kihalt utca Manhattan belvárosában a járvány miatti lezárások alatt 2020. március 15-én. (Fotó: Jeenah Moon / Reuters)

Brad Pitt arra vár, hogy nevét belegravírozzák Oscar-díjába a díjátadót követően 2020. február 9-én. (Fotó: Eric Gaillard / Reuters)

Maszkot viselő kutyák a koronavírus kitörése után Sanghaj belvárosában 2020. február 16-án. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Hívek egy Jézus-szobrot visznek vissza, miután a koronavírus miatt a templom tetején tartották meg a nagypénteki istentiszteletet a koronavírus-járvány alatt az olaszországi Tarento városában 2020. április 10-én. (Fotó: Alessandro Garofalo / Reuters)

Életkép a Taal vulkán kitörése után a Fülöp-szigeteken 2020. január 13-án. (Fotó: Eloisa Lopez / Reuters)

Koronavírusos betegeket ápoló osztály kína Vuhan tartományában 2020. február 6-án. (Fotó: China Daily Cdic / Reuters)

Dana Clark 18 hónapos gyermekével arra vár, hogy leadhassa szavazatát az amerikai elnökválasztáson New Orleansban 2020. október 16-án. (Fotó: Kathleen Flynn / Reuters)

Szavazók állnak sorba, hogy leadhassák voksukat az amerikai elnökválasztáson Oklahoma Cityben 2020. november 3-án. (Fotó: Nick Oxford / Reuters)

Lángoló ház a Kaliforniai St. Helenában 2020. szeptember 27-én. (Fotó: Stephen Lam / Reuters)

Égési sérüléseiből gyógyuló jaguár Brazilia Goias államában 2020. szeptember 19-én. Az állat rezervátumbeli lakóhelyén lábadozik, ahol korábban tűz ütött ki. (Fotó: Ueslei Marcelino / Reuters)

Egy gésa arra vár, hogy megkezdje munkáját Tokió valamely luxusétterménél 2020. június 23-án. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Patrick Hutchinson tüntető egy sérült ellentüntetőt visz biztonságos helyre a Black Lives Matter-tüntetésen Londonban 2020. június 13-án. (Fotó: Dylan Martinez / Reuters)

Menekült személyes holmijával a Moira menekülttáborban kiütött tűz után a görögországi Leszbosz szigetén 2020. szeptember 9-én. (Fotó: Elias Marcou / Reuters)