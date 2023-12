Könnygáztól a tanárballagásig: tüntetésektől volt hangos az év

Az áprilisban történtek távolról sem vették el a diákok kedvét a tüntetéstől, a következő hónapra újabb tiltakozást hirdettek. A tömeg május 3-án ismét a Karmelita kolostorhoz vonult, sokan az eseményre már eleve gázálarcban érkeztek. Jól tették, a rendőrség ugyanis ismét könnygázt vetett be, igaz, a kényszerítő eszköz azután került elő, hogy a tanulók verni, rángtani kezdték a kordont, többen közülük a lezárt udvarra is bemásztak. Ezen a tüntetésen szintén többen elestek, megsérültek, néhányukat elő is állítottak. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)