Lehmann Csongor a triatlon junior világbajnoka

Bicsák Bence Montrealban lett kilencedik, Faldum Gábor is az élmezőnyben volt.

Az ausztráliai Gold Coaston a magyar triatlonisták folytatták sikeres szereplésüket, Bicsák Bence U23-as bronzérme után Lehmann Csongor világbajnok lett a juniorok között.

Lehmannak volt egy kis gondja az úszással, hamar elveszítette úszószemüvegét és sapkáját, de így is a mezőny elején tudott maradni. A 20 kilométeres kerékpározás során is az élcsoportban hajtott, aztán Bicsákhoz hasonlóan remek futóteljesítménnyel szerezte meg az aranyat, 5 kilométer futás után 23 másodperces előnnyel nyert.

„Ez hihetetlen, a legvadabb álmaimban sem vártam, hogy megnyerhetem ezt a versenyt, de így történt. Az úszás közben az élre kerültem és a biciklin is ott voltam, reméltem, hogy majd jól össze tudunk dolgozni, de nem volt az igazi. A kerékpározás végén is az élen maradtam, és a futás közben is remekül éreztem magam, le tudtam szakítani a többi srácot. Azt hittem, hogy fáradtak lesznek a lábaim, de nagyon jól működtek." – idézte Lehmannt a világszövetség.

A Lehmann név ismerősen cseng a triatlonban, Csongor édesapja és egyben edzője az 1990-es évek egyik legjobb hazai versenyzője volt.

A junior fiúknál Dévay Zsombor volt a másik magyar induló, ő a 35. helyen végzett. A junior nőknél Putnóczki Dorka a 16., Soós Fanni a 41. helyen végzett.

A felnőtt nőknél Bragmayer Zsanett a 22. lett.