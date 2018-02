Húsz éve nem volt ilyen gyenge az USA, állami pénzt akar a sportba

A gyorskorcsolyázóink történelmet írtak, de rock & rollal és ciki szabadstílusú síprodukcióval is középpontba kerültünk. Szürreális észak-koreai szurkolócsapat, a félmeztelen tongai hős és rekordokat döntő aranyérmesek az olimpia képein.

A phjongcshangi olimpián két ország is beállította az aranyéremrekordot, Norvégia és Németország is 14-14 első hellyel zárt. Mindkét ország óriásit lépett előre négy év alatt. A Szocsiban taroló Oroszország részben érthető okokból zuhanórepülésbe váltott, de az Egyesült Államok is jóval elmaradt a várakozástól, saját céljait sem tudta teljesíteni. A következő téli olimpiát rendező Kína sem lépett előre.

A téli olimpiákon harmadannyi érmet osztanak, mint a nyáriakon, és nagyjából ugyanez az arány az érmet nyerő országoknál is: Phjongcshangban 30, két évvel ezelőtt Rióban 87 nemzet került fel az éremtáblára. Látható, a téli olimpián erősebb a specializáció, egy-egy ország egy egész sportágat tud dominálni, és ezzel előre kerülni. Ugyanakkor minden eddiginél több ország szerzett érmet, és újra köztük van az első aranyát szerző Magyarország is.

Helyezés Ország Arany Ezüst Bronz Összesen 1 Norvégia 14 14 11 39 2 Németország 14 10 7 31 3 Kanada 11 8 10 29 4 USA 9 8 6 23 5 Hollandia 8 6 6 20 6 Svédország 7 6 1 14 7 Dél-Korea 5 8 4 17 8 Svájc 5 6 4 15 9 Franciország 5 4 6 15 10 Ausztria 5 3 6 14 11 Japán 4 5 4 13 12 Olaszország 3 2 5 10 13 Oroszország 2 6 9 17 14 Csehország 2 2 3 7 15 Fehéroroszország 2 1 0 3 16 Kína 1 6 2 9 17 Szlovákia 1 2 0 3 18 Finnország 1 1 4 6 19 Nagy-Britannia 1 0 4 5 20 Lengyelország 1 0 1 2 21 Magyarország 1 0 0 1 Ukrajna 1 0 0 1 23 Ausztrália 0 2 1 3 24 Szlovénia 0 1 1 2 25 Belgium 0 1 0 1 26 Új-Zéland 0 0 2 2 Spanyolország 0 0 2 2 28 Kazahsztán 0 0 1 1 Lettország 0 0 1 1 Liechtenstein 0 0 1 1

Kezdjük a tábla tetejével. A norvégok mindig sífutásban voltak a legerősebbek, de most igazán kijött nekik a lépés, 37 éremből 14-et szereztek, és volt olyan szám, a 30 kilométeres síatlon, ahol taroltak, mindhárom érem az övék lett. A svédek és a finnek már csak a nőknél számítanak nekik konkurenciának, és az is nekik dolgozott, hogy a legjobb oroszok nem indulhattak el az olimpián. Róluk majd később.

Norvégia elég szépen átfogta a sportági spektrumot, nyertek aranyat biatlonban, síugrásban, sífutásban, szabadstílusú síben, alpesi síben és gyorskorcsolyában is. Ehhez jött még érem északi összetettben és curlingben. Szembetűnő, hogy minden sportágra rámentek, a tradícionális számokon kívül is jól menedzselik a sportolóikat.

Ami a norvégoknak a sífutás, az a németeknek a szánkó és a bob, a két sportágban tíz érmet, közte hat aranyat hoztak. Biatlonban is kiemelkedően szerepeltek és az északi összetettet is lerabolták, utóbbiban mind a három megszerezhető aranyat elvitték. Meglepetésaranyukat páros műkorcsolyában szerezték, de arra sem sokan fogadtak volna, hogy férfi hokicsapatuk a döntőbe jut.

Kanada az utóbbi két olimpián elért szinten maradt, 11 arannyal, 29 éremmel zárt úgy, hogy két kötelező számot, a férfi és a női hokit sem tudta megnyerni. Az olimpia fiatalabb számai között egyre erősebbek, Phjongcshangban a szabadstílusú sí lett a legerősebb sportáguk négy arannyal, de snowboardban is hoztak négy érmet.

Az éremtábla negyedik helyén az Egyesült Államok végzett, de az amerikaiak csalódottak, hiszen az elmúlt húsz év leggyengébb téli olimpai szereplése volt a phjongcshangi nekik. Huszonhárom éremmel végeztek, miközben a legpesszimistább elképzelések szerint is 25-öt kellett volna nyerniük, de az olimpiai bizottságuk 37 érmet is elképzelhetőnek tartott, derült ki egy kiszivárgott dokumentumból.

Az amerikaiak elégedetlenségét csak növeli, hogy a tradícionális számokban estek vissza igazán. Phjongcshangban is az mentette meg őket a leégéstől, hogy a programban nem túl régen szereplő sportágakban erősek voltak: csak snowboardban hét érmet, köztük négy aranyat nyertek, ehhez jött még a szabadstílusú sí négy érme. Alpesi síben, gyorskorcsolyában és rövidpályás gyorskorcsolyában teljesítettek most leginkább alul. Az Amerikai Olimpiai Bizottság (USOC) előzetes várkozásai között négy gyorskorcsolyás érem szerepelt, de csak egy lett belőle, boban és szánkóban is néggyel számoltak, kettő jött össze.

Az alpesi számokban több címvédőjük is volt, de a feltelhetőleg utolsó olimpiáján induló Lindsey Vonn-nak nem sikerült a nagy visszatérés, csak egy bronzot szerzett. A négy-öt számban is esélyes Mikaela Shiffrin sem tudott annyira dominálni, mint a világkupákban. Igaz, ebben az időjárás miatt folyamatosan variálódó síprogram is közrejátszhatott.

Az USOC még elemzi, hogy mi a kudarcos szereplés oka, de annyit már most elmondtak, hogy látják, miben hibáztak. És az USOC egyik igazgatója, Alan Ashley szerint nem katasztrofális a szereplésük, mert 35 számban végeztek a negyedik-ötödik-hatodik helyen.

Egy olimpiai cikluson belül 60 millió dollárt költ téli sportokra az USOC, amióta Ashley irányítja, jóval nagyobb hangsúlyt és jóval több pénzt kapnak azok a sportágak, amelyekben valós éremesély van, mint a kevésbé sikeresek. Az USOC-igazgató azt ígérte, hogy a norvég, német és kanadai mintát próbálja követni. Mindhárom országban állami támogatásból valósítják meg a sportágfejlesztéseket, míg az USOC nem kap pénzt a kormánytól.

Oroszország is állami pénzből volt sikeres, és állami támogatással valósult meg az a doppingprogramjuk is, ami miatt kitiltották őket az phjongcshangi olimpiáról,

így csak függetlenként vehettek részt orosz sportolók. A rendező szinte mindig kiemelkedően szerepel saját olimpiáján, de Szocsiban nemcsak a hazai pálya segített, hanem az is, hogy eltűntethették az orosz érmesek pozitív doppingmintáit. Ezt ugyan nem sikerült maradéktalanul bebizonyítania a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek, de így is 39 sportolót tiltottak el első körben életre szólóan. A nemzetközi Sportdöntőbíróság ezt a döntést viszont megsemmisítette, 28 sportoló részleges rehablitációt kapott (legtöbbjük érmes volt Szocsiban), de már nem volt esélyük indulni Phjongcshangban, mert lejárt a nevezési határidő. De nemcsak ők, hanem további potenciális éremesélyesek maradtak le az olimpiáról, mert nem teljesítették a NOB előírásait. Így többek között a hatszoros olimpiai bajnok Viktor An, a sífutó világbajnok Szergej Usztjugov és a biatlon-világbajnok Anton Sipulin sem lehetett ott Phjongcshangban.

Az oroszokban a csonka csapatuk ellenére is lehet hiányérzet, a műkorcsolyában szerzett egy arany csalódás tőlük, és azt is sajnálhatják, hogy sífutásban nem jött össze az arany nekik, hiába volt még így is erős válogatottjuk.

Az oroszok az éremtábla 13. helyére zuhantak, két arannyal, hat ezüsttel és kilenc bronzzal zártak, 12 éremmel kevesebbet szereztek, mint négy éve (11-9-9). (Ha nem számoljuk bele két-két hivatalosan elvesztett aranyukat és ezüstjüket.)

Kína a nyári olimpiákon egyre erősebb, a 2008-as pekingi olimpia miatt rengeteg, általuk korábban elhanyagolt sportágban is fejlődési pályára állt. A következő téli olimpia is Pekingben lesz, de a téli sportágakban még nem látványos Kína előre törése, nagyjából ugyanott vannak, ahol húsz éve. A short tracken és a műkorcsolyán kívül nem sok számban van valsó esélyük a kínai sportolóknak. Most is csak a 16. helyre voltak jók, és csak egy aranyat hoztak össze. Azon persze senki sem lepődne meg, ha négy év múlva nem 9, hanem 18 érmük lenne.

Borítókép: Lindsey Vonn az alpesi sí kombinációs száma után. Fotó: Mike Segar / Reuters.