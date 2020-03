A Miniszterelnökség szerint a vészhelyzet egyet jelent a zárt kapus sporteseményekkel

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány visszavonásig veszélyhelyzetet rendelt el. A miniszter arra is utalt, hogy hetekig, akár hónapokig is fennállhat a veszélyhelyzet.

A veszélyhelyzet értelmében 100 főnél nagyobb beltéri, illetve 500 főt meghaladó kültéri rendezvényt nem lehet megtartani szerda éjféltől. Ez a sporteseményekre is vonatkozik. A miniszter egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, szerinte ezek a feltételek zárt kapus meccseket jelentenek.

Szerdára négy Magyar Kupa-futballmeccset írtak ki, így a Honvéd–Paks, a Mezőkövesd–Felcsút, az MTK–Dorog és Fehérvár–ZTE még nézők előtt mehet le, ha máshogy nem döntenek a szervezők. Szerda délutáni, rövid közleményében az MLSZ is a mérkőzések szervezőire bízta a megrendezés körülményeit. A Fehérvár máris reagált a bejelentésre, a klub közleménye szerint a szerdai kupameccs még nézőkkel megy le, a hétvégi bajnoki viszont már zárt kapus lesz, visszaváltják a DVTK elleni meccsre szóló jegyeket. Az MTK is ugyanígy jár el, a kupameccset még nézők előtt játsszák, de után zárt kapus bajnokik következnek. Azt írják, vizsgálják a lehetőségét, hogyan kárpótolhatják majd a szurkolókat. Szerda este Mezőkövesden is várják a nézőket. A Honvéd Szegeden rendezett kupameccse is látogatható, sőt még fizetni sem kell a jegyért.

A hokibajnokságban most megy a rájátszás, itt is nézők nélkül játszhatják majd le a hátralévő meccseket.

A női kézilabda olimpiai selejtezőt március 19–22. között még tavaly adta Győrnek a nemzetközi szövetség (IHF). Oroszország, Szerbia és Kína lett volna az ellenfél, utóbbi országból indult el a koronavírus-járvány, így visszalépett. A helyére Kazahsztán került. Az európai szövetség már elhalasztotta a márciusi Eb-selejtezőket, és ugyanez az olimpiai selejtezővel is előfordulhat.

Az IHF a hat rendező ország (három férfi és három női torna van összesen) képviselőit Svájcba hívta szerdán, hogy egyeztessen a kialakult helyzetről. A zárt kapus rendezés mellett a halasztás is előfordulhat, kivált, mert a férfiaknál Németország és Franciaország rendező lenne áprilisban.

A birkózók olimpiai selejtezőjét ugyanezen a hétvégén rendezik Budapesten, már sok versenyző Magyarországon tartózkodik.

Úszásban országos bajnokságot rendeznek március 25. és 28. között a Duna Arénában.

A tenisz Federation-kupát április 14. és 19. között rendeznék meg Budapesten, a Papp László Arénában, ez is zárt kapus lehet. Egy hét múlva a férfiak szabadtéri ATP-tornájára se mehetnek be ötszáznál többen. Nagy kérdés még, hogy mi lesz a Magyarországról startoló Giro d'Italiával. A vírus gócpontja Olaszország, de az olasz szervezők még mindig bíznak benne, hogy májusban megtartható lesz a háromhetes kerékpárversenyük.

Magyarország több szomszédjánál már korlátozták a sporteseményeket, Ausztriában és Szlovákiában felfüggesztették a hokibajnokságokat, nem is hirdetnek bajnokot. A szlovákoknál 14 napra minden sport- és kulturális tömegrendezvényt felfüggesztettek.

Ausztriában a kosárlabda- és röplabdameccsek is nézők nélkül zajlanak, Bécsben pedig lefújták az április 19-ére tervezett, 45 ezer embert vonzó maratont is, de a linzi futóversenyt is elhalasztották.

(Több magyarországi szakszövetségnek elküldtük kérdéseinket, hogy hogyan reagálnak a vészhelyzetre, amint válaszolnak, frissítjük válaszaikkal cikkünket.)