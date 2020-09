Európa-liga: a Topolya és az Eszék kiesett, Szalai Attila győztes gólja

A Fehérvár labdarúgócsapata Máltán harcolta ki a továbbjutást az Európa-liga selejtezőben, a Budapest Honvéd viszont itthon búcsúzott a sorozattól, mert kikapott a Malmö együttesétől. A székesfehérváriak a selejtező harmadik fordulójában a francia Reims-t fogadják.

A Kalmár Zsolttal és Schäfer Andrással felálló Dunaszerdahely óriási csatában, hosszabbítás után 5-3-ra nyert a cseh Jablonec ellen, ezzel bejutott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójába.



A szerbiai Topolya az év meccsét játszotta a román FCSB-vel. A találkozó 6-6-os döntetlennel zárult, majd tizenegyespárbaj döntött a továbbjutásról. Ezt a román csapat nyerte meg 5-4-re.



A horvátországi Eszék már első félidőben kétgólos hátrányba került a svájci Basel ellen. Kleinheisler László csapata a mérkőzés vége felé hiába szépített, az egyenlítés már nem sikerült.



A Hajduk Split Gyurcsó Ádámmal a kezdőcsapatban 1–0-ra nyert az északmacedón Renova otthonában.



Szalai Attila győztes gólt szerzett az Apollon Limassol színeiben Görögországban, az OFI ellen. A ciprusiak ezzel bejutottak a 3. körbe. A magyar védő végigjátszotta a találkozót.



Holman Dávid együttese, a Slovan Bratislava a hosszabbításban, egész pontosan a 111. percben szerzett vezetést a finn KuPS ellen. Csakhogy ennyi a továbbjutáshoz még nem volt elég, az utolsó másodpercekben Aniekpeno Udoh tizenegyesekre mentette az összecsapást. A szétlövés pedig a hazaiaknak kedvezett. Az Európától búcsúzó Slovanban Holman 103 percet kapott.

Európa-liga-selejtező, 2. forduló:

Coleraine (északír)-Motherwell (skót) 2-2 (0-2, 2-2, 2-2) - 11-esekkel: 0-3

FC DAC 1904 (szlovák)-Jablonec (cseh) 5-3 (1-1, 3-3, 4-3) - hosszabbítás után

Topolyai SC (szerb)-FCSB (román) 6-6 (2-1, 4-4, 5-5) - 11-esekkel: 4-5

BUDAPEST HONVÉD FC-Malmö (svéd) 0-2 (0-1)

Hibernians (máltai)-FEHÉRVÁR FC 0-1 (0-0)

Viking (norvég)-Aberdeen (skót) 0-2 (0-1)

Linfield (északír)-Floriana (máltai) 0-1 (0-1)

NK Osijek (horvát)-FC Basel (svájci) 1-2 (0-2)

Servette (svájci)-Reims (francia) 0-1 (0-1)

Sfantul Gheorge (moldáv)-Partizan Beograd (szerb) 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) - hosszabbítás után

Arisz Szaloniki (görög)-Kolos Kovalivka (ukrán) 1-2 (0-0)

Borac Banja Luka (bosnyák)-Rio Ave (portugál) 0-2 (0-0)

Kukesi (albán)-VfL Wolfsburg (német) 0-4 (0-2)

Piast Gliwice (lengyel)-Hartberg (osztrák) 3-2 (1-1)

Shamrock Rovers (ír)-AC Milan (olasz) 0-2 (0-1)

Sileks (északmacedón)-Drita (koszovói) 0-2 (0-0)

Standard Liege (belga)-Bala Town (walesi) 2-0 (2-0)

NS Mura (szlovén)-Aarhus (dán) 3-0 (1-0)

Flora (észt)-KR Reykjavík (izlandi) 2-1 (2-0)

Olimpija Ljubljana (szlovén)-Zrinjski Mostar (bosnyák) 2-3 (1-0, 2-2, 2-3), hosszabbítás után

Connah's Quay Nomads (walesi)-Dinamo Tbiliszi (georgiai) 0-1 (0-0)

CSZKA Szófia (bolgár)-BATE Boriszov (fehérorosz) 2-0 (1-0)

Djurgardens IF (svéd)-Europa FC (gibraltári) 2-1 (1-0)

Laci (albán) - Hapoel Beer-Seva (izraeli) 1-2 (0-0)

Lokomotiv Tbiliszi (georgiai)-Dinamo Moszkva (orosz) 2-1 (0-0)

Makkabi Haifa (izraeli)-Kairat Almati (kazah) 2-1 (1-1)

OFI Kréta (görög)-Apollon Limasszol FC (ciprusi) 0-1 (0-0)

Inter Club d'Escaldes (andorrai)-Dundalk (ír) 0-1 (0-1)

Kuopio PS (finn)-Slovan Bratislava (szlovák) 1-1 (0-0, 0-0, 0-0) - 11-esekkel: 4-3

Botosani (román)-Shkendija (északmacedón) 0-1 (0-1)

Bodö/Glimt (norvég)-Zalgiris (litván) 3-1 (2-1)

IFK Göteborg (svéd)-FC Köbenhavn (dán) 1-2 (0-0)

Lokomotiv Plovdiv (bolgár)-Tottenham Hotspur (angol) 1-2 (0-0)

Neftci Baku (azeri)-Galatasaray (török) 1-3 (0-1)

Riteriai (litván)-Slovan Liberec (cseh) 1-5 (0-2)

Ararat-Armenia (örmény)-Fola Esch (luxemburgi) 4-3 (1-1, 3-3, 3-3) - hosszabbítás után

Lincoln Red Imps (gibraltári)-Glasgow Rangers (skót) 0-5 (0-2)

Renova (északmacedón)-Hajduk Split (horvát) 0-1 (0-1)

FC Asztana (kazah)-Buducnost Podgorica (montenegrói) 0-1 (0-1)

Teuta (albán)-Granada (spanyol) 0-4 (0-3)

Kaisar (kazah)-APOEL (ciprusi) 1-4 (1-2)

Ventspils (lett)-Rosenborg (norvég) 1-5 (1-3)

A Riga FC (lett)-Tre Fiori (San Marinó-i) összecsapás félbeszakadt és elhalasztották.



szerdán játszották:

B36 Tórshavn (feröeri)-The New Saints (walesi) 2-2 (0-0, 1-1, 1-1) - tizenegyesekkel: 5-4

Hammarby IF (svéd)-Lech Poznan (lengyel) 0-3 (0-0)

Niederkorn (luxemburgi)-Willem II (holland) 0-5 (0-3)