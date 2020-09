Óriási bravúr, Fucsovics legyőzte Medvegyevet a Roland Garroson

Jól kezdte a mérkőzést a Suzanne Lenglenen Fucsovics, aki türelmesen és agresszívan játszott a hűvös párizsi estén. A világranglista 63. helyén álló magyar játékos 4:4-nél brékelt és adogathatott az első szettért, amelyet stílusosan, ásszal zárt le és 6:4-re megnyert.

Fucsovics egyből brékkel kezdte a második játszmát, ám Medvegyev azonnal brékkel válaszolt. És hogy folytatódjon a sorminta: a következő játékban ismét elvesztette az adogatását az orosz, aki aztán 1:3-as hátrányba került.

Medvevegy két egymás után megnyert game-mel visszajött, 3:3-nál azonban ismét elvesztette az adogatását, de Fucsovics sem tudta hozni a sajátját. A szett végül tiebrékben dőlt el, nem is akárhogy:

6–3-as Fucsovics-vezetésnél ütőt tört a világranglista-5. orosz, akit egyszer korábban már figyelmeztetett a székbíró, büntetőpontot kapott, ezzel a magyar játékos megnyerte a rövidítés és a második játszmát!

Jól kezdte a harmadik szettet a 24 éves orosz, brékkel indított és hamar 2:0-s előnyhöz jutott. Fucsovics ismét elvesztette adogatását, Medvegyev 34 perc alatt 6:2-re behúzta a játszmát.

A negyedik szettben azonban ismét koncentráltan teniszezett Fucsovics, aki higgadt maradt a kulcspillanatokban, és elvette Medvegyev első adogatását. 3:0 után az orosznak kellett kapaszkodnia, de hiába. A magyar játékos 4:1-nél ismét brékelt, így adogathatott a győzelemért – méghozzá eredményesen, így 6:1-re megnyerte a játszmát és ezzel a mérkőzést!

Hatalmas bravúr ez Fucsovicstól, aki először győzte le Medvegyevet (kettejük ötödik meccsén) és először nyert Grand Slam-tornán top 10-es játékos ellen.

Fucsovics 70 százalékban ütött nyerőt a hálónál, és 49 ki nem kényszerített hibája volt a mérkőzésen.

A játéknapon továbbjutott Rafael Nadal, és a US Opent nemrég megnyerő Dominic Thiem is. Utóbbi Marin Cilicet búcsúztatta az első körben. Kedden Babos Tímea és Balázs Attila is megkezdi szereplését a francia nyílt teniszbajnokságon.

A 3 óra 17 perc után továbbjutó Fucsovics ellenfele Albert Ramos-Vinolas lesz a második fordulóban. A 32 éves spanyol három szettben győzte le Adrian Mannarinót az első körben.

ROLAND GARROS

1. FORDULÓ

Fucsovics Márton–Danyiil Medvegyev (orosz) 6:4, 7:6 (3), 2:6, 6:1



(Borítókép: Julian Finney / Getty Images Hungary)