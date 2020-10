Lőw Zsolt: Ki vagyunk éhezve a sikerre

Kezdenek előtörni a rossz emlékek?

Amióta Párizsban vagyunk, az a másfél évvel ezelőtti este volt a legrosszabb – válaszolta az Indexnek Lőw Zsolt, a Bajnokok Ligája-döntős Paris Saint-Germain másodedzője a Manchester United elleni BL-mérkőzés előtt.

Pedig jól kezdődött a párharc.

Nem a legjobb felállásban játszottunk, mégis kettő–nullára győztünk az Old Traffordon, aztán a futball minden törvényét meghazudtolva megmagyarázhatatlan körülmények között kikaptunk három–egyre hazai pályán, és kiestünk a sorozatból. Nagy törés volt a csapat, a város és a mi életünkben is.

Jól sejtem, senkit sem kell motiválni a visszavágás reményében?

A motivációval egyébként sincs gond, mindenki éhezik a sikerre. Bár a manchesteriek hullámzó teljesítményt nyújtanak, nem vehetjük félvállról a mérkőzést. Erős a keretük, nagy kihívás lesz a találkozó, pláne, hogy nem tudjuk, milyen állapotban érkeznek hozzánk. Ráadásul elképzelhető, hogy a nyáron távozó Edinson Cavani is pályára lép ellenünk.

Jó lesz újra találkozni?

A legkevésbé sem.

Nem kedvelték egymást?

Erről szó sincs! Cavani rendkívül gólveszélyes csatár, a tizenhatoson belül remek képességekkel rendelkezik, nem bánnám, ha nem kapna nagyobb szerepet a találkozón. Egyszerűen csak nem szeretem, ha elmegy tőlünk valaki, és utána ellenünk játszik. Olyankor valamiért mindig élete formájában futballozik.

A csoportkörben az RB Leipzig is az ellenfelük lesz, amelynél három évig volt a csapat másodedzője. Korábbi klubjával sem találkozik szívesen?

Elmaradt erősítés A PSG-nek nem sikerült jól az átigazolási szezon. A L’Équipe szerint Thomas Tuchelnek éppen az elmaradt erősítések miatt volt nézeteltérése Leonardóval, a klub sportigazgatójával. A csapattól ingyen távozott Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting és a tehetséges Tanguy-Austin Nianzou Kouassi is, a helyükre pedig nem érkezett minőségi futballista. Aki jött, az is főleg kölcsönbe vagy vásárlási opcióval. A fejetlenséget jelzi, hogy három játékos is az utolsó pillanatban csatlakozott a PSG-hez, ráadásul mindegyik igazolás megkérdőjelezhető. Rafinha ingadozó teljesítményt nyújtott korábban, nem vetette meg a lábát Barcelonában. A PSG-nél 200 gólig jutó Cavani helyére Moise Kean érkezett, aki karrierje során eddig 16 gólt szerzett. A középpálya közepére Danilo Pereirát szerződtették, ahol rajta kívül Ander Herrera, Marco Verratti, Leandro Paredes és Idrissa Gueye is bevethető.

Ugyanaz a helyzet. Nem szeretek a korábbi csapataim ellen játszani, akkor sem voltam boldog, amikor az előző kiírás elődöntőjében a lipcseieket kaptuk. Annak ellenben örülök, hogy a magyar válogatott két játékosával, Gulácsi Péterrel és Willi Orbannal találkozhatok.

Jelent némi előnyt, hogy Lipcséből érkezett Párizsba?

Annyiból mindenképpen, hogy ismerem a játékosok karakterisztikáját, így részletes képet tudok mutatni a futballistákról. Ugyanakkor Julian Nagelsmann vezetőedző folyamatosan variálja a csapatot, a játékrendszert, ami jelentősen megnehezíti a felkészülést.

Két hónapja ez nem jelentett problémát, három–nullára győztek, igaz, utána elvesztették a BL-döntőt a Bayern München ellen. Az sem rosszabb emlék, mint a Manchester United elleni vereség?

Nem! Nagyon magunk alatt voltunk akkor, újra kellett építkezni.

Viszont mindennek megvan az oka, és igyekeztünk megtalálni benne a pozitívumot.

Sikerült?

Erőt adott a kiesés, felálltunk a padlóról, megtaláltuk a sikerhez vezető utat, és ennek köszönhetően eljutottunk a BL-döntőig. Persze csalódottak voltunk, hogy nem nyertük meg a sorozatot, több volt benne, de visszatekintve mindenki büszke lehet, már csak azért is, mert történelmet írtunk: a klub korábban sohasem játszott Bajnokok Ligája-döntőt. Ráadásul úgy jutottunk el a fináléig, hogy mostoha körülmények között kellett felkészülnünk.

Nagy hátrányt jelentett, hogy a Bayern Münchennel ellentétben a PSG nem fejezhette be a bajnoki idényt?

De még mennyire! Franciaországban félbeszakadt a bajnokság, több mint három hónapig nem is láttuk a játékosokat, és utána is csak kiscsoportos edzéseket tarthattunk. Először öt játékosnak, öt nappal később már tíznek, és így tovább. Elképesztő volt, ilyen felkészüléssel még életemben nem találkoztam. A Francia Kupa- és a Ligakupa-döntő előtt mindössze három felkészülési mérkőzésünk volt, és a játékosok akkor is csak egy félidőt tudtak játszani. Ehhez képest a Bayern három hónap előnyben volt velünk szemben.

A Bajnokok Ligája lebonyolítása is rendhagyó volt. Hogyan viselték a bezártságot?

Rendkívül intenzív volt érzelmileg és szakmailag is. Augusztus nyolcadikán érkeztünk meg Portugáliába, hogy akklimatizálódjunk, néhány nappal később kerültünk be az UEFA kontrollja alá, és onnantól kezdve huszonnegyedikéig, a döntő napjáig be voltunk zárva a hotelbe, csak az edzésekre, mérkőzésekre mentünk ki, miközben mindenhol, így a szállodában és a buszon is maszkban kellett lenni végig. De nagyon jól bírta mindenki.

Visszautasított ajánlatok Lőw Zsoltot senkinek sem kell bemutatni a Bundesligában, amit jól mutat, hogy több élvonalbeli klub is szerette volna vezetőedzőjének a nyáron, ám végül nemet mondott minden felkérésre. Lapunknak arról is beszélt, hogy miért. „Az utóbbi időben egyre erősebben érik bennem a gondolat, főleg, hogy egyre több a felkérés. Előbb-utóbb eljön az ideje, amikor kipróbálom magam vezetőedzőként, de még nem most. A járvány miatti leállás idején jöttek a megkeresések, ami egyébként is mozgalmas időszak volt. Akkor született meg a harmadik kislányom, ráadásul Párizsban két kupadöntő várt ránk, no meg ott volt a Bajnokok Ligája is. Mérlegeltem, de most több minden szólt a váltás ellen, és az élet végül engem igazolt: két kupagyőzelemmel zártuk az idényt, ráadásul eljutottam a BL-döntőbe, ami magyar edzőként különösen nagy siker. A nyáron ismét átgondolom, akkor lejár a szerződésem. Meglátjuk, mi lesz, hogy továbbra is Thomas Tuchel oldalán dolgozom, vagy egyedül. Az idő nem sürget, nem feltétlenül kell most rögtön vezetőedzőnek lennem, negyvenegy évesen még van pár év előttem a futballban.”

Pedig nehéz elképzelni, hogy mondjuk Neymar ne akart volna egy-egy este kilógni a hotelszobából, hogy körülnézzen Lisszabonban.

Ezek a futballisták olyanok, mint a rocksztárok: szabadságra van szükségük, hogy szárnyaljanak, kreatívak maradjanak.

És éppen ez a szabadság volt megvonva tőlük azzal, hogy hosszú ideig be voltak kényszerítve a szállodai szobákba, ráadásul még arra sem volt idő, hogy a győzelmeket megünnepeljük, mert már készülhettünk is a következő ellenfelünkre. Mégis rendkívül fegyelmezetten viselkedtek, büszkék vagyunk rájuk. Csak azt sajnáljuk, hogy nem sikerült megkoronázni a menetelésünket. Nehezen éltük meg, hogy a hosszú út végén nem az ünneplésé, hanem a bánaté a főszerep.

Nehéz volt utána lelket önteni Neymarba, Kylian Mbappéba, Ángel Di Maríába és a többiekbe?

Szó sincs róla, izgatottan várták, hogy induljon a következő BL-szezon. Látják, ha egységesek vagyunk, akkor együtt eljuthatunk a döntőig, ahol fel is vettük a versenyt a Bayern Münchennel. Ezek az eredmények még jobban összekovácsolják a társaságot.

Az elveszített döntő után a bajnokságot két vereséggel kezdték. Amióta Thomas Tuchel vezetőedzővel Párizsban vannak, először kaptak ki sorozatban három tétmérkőzésen.

A Francia Labdarúgó-szövetség az első bajnokinkat a döntő előtti napra tette. Miután jeleztük, még érdekeltek vagyunk a Bajnokok Ligájában, egy héttel későbbre tették, de újabb halasztást kértünk, mert fizikailag és lelkileg sem álltunk még készen a bajnokság kezdésére. Végül a válogatott szünet után játszottunk a Lens-nal, ám időközben nyolc játékosunk elkapta a koronavírust: többek között Neymar, Mbappé, Di María, Mauro Icardi, Leandro Paredes. Kis túlzással utánpótláscsapattal álltunk fel. A Marseille ellen más volt a helyzet, egy nappal korábban álltak ismét edzésbe a játékosok, sokat kihagytak előtte. Ennek ellenére öt–nullára kellett volna nyernünk, mégis kikaptunk egy góllal. Ugyanakkor egy pillanatig sem aggódtunk, tudtuk, nem lesz gond, helyreáll a rend, és bízunk benne, hogy ugyanígy megyünk tovább.

A koronavírus-járvány világszerte jelentős gazdasági károkat okozott. Mennyire lehetett érezni a hatását a világ egyik leggazdagabb klubjánál, a Paris Saint-Germainnél?

A gazdaság minden szereplőjére nagy hatással volt, és ez a labdarúgásra hatványozottan igaz. A sportágak közül a futball vonzza a legtöbb nézőt, itt a legnagyobb a jegybevétel és a merchandisingból származó bevétel, amelynek a hiányát minden klub megérezte. Ráadásul a csapat egyik legnagyobb támogatója az Accor szállodalánc, márpedig számos hotelnek be kellett zárnia a vendégek hiánya miatt, ami szintén éreztette a hatását. Francia jogszabályra hivatkozva a játékosokat és edzőket bejelentették részmunkaidőre, ami harmincszázalékos fizetésmegvonással járt. Amikor újra elkezdtünk edzeni, több mint kétszázmillió eurós veszteségről szóltak a hírek. Szerencsére a BL-szereplés enyhített a kiesésen, a veszteség több mint felét visszanyertük.

Most milyen a járványhelyzet Franciaországban?

Sajnos egyre rosszabbak a hírek. De talán az első hullámból adódóan már máshogy állnak hozzá, nincs pánikkeltés, ami jó hír. Ami viszont rossz, hogy itt is egyre több a megbetegedés.

Az Európai Labdarúgó-szövetség Magyarországon, a Szuperkupában tesztelte le, vissza lehet-e engedni a nézőket a stadionokba. A jelek szerint jól sikerült a főpróba, mert az UEFA a Bajnokok Ligájában is engedélyezi a szurkolók jelenlétét.

A jó hangulat elengedhetetlen, kellenek a nézők. A labdarúgás a közönségről, a szórakoztatásról szól, amint ki vannak zárva, és csak a televízióban tudják nézni, más lesz az energia. Ha tele van a stadion, abból a játékosok és az edzők is csak profitálnak. Nem lehet megszokni, hogy üres a lelátó, és még a légy zümmögése is hallatszik. Borzasztó, ha olyan a hangulat minden találkozón, mintha felkészülési mérkőzést játszanánk. Franciaországban már visszaengedték a nézőket, igaz, először csak ötezren jöhettek, és ezt is csökkentették ezerre. Bízunk benne, hogy az UEFA rendelkezését nem bírálják felül Franciaországban. Magyarországon kiderült, ha minden jól van megszervezve, megvan a fegyelmezettség, lehet nézők előtt is rendezni találkozót. Persze tisztában van mindenki a járványhelyzettel, az egészség a legfontosabb, de ha egy mód van rá, akkor legyenek szurkolók a BL-meccseken.

Magyarországon várhatóan lesznek, sőt a Ferencváros a Puskás Arénában játszik a Barcelona és a Juventus ellen. Nem bánja, hogy nem kerültek egy csoportba?

Szurkoltam a sorsolásnál, hogy Ferencváros–PSG-mérkőzést rendezzenek a Bajnokok Ligájában. Budapestre szívesebben utaztam volna, mint Isztambulba a Basaksehirhez.

Szurkolt a Fradinak, hogy a főtáblára jusson?

Igaz, tizennégy évet futballoztam az Újpestben, de örülök, hogy a Ferencváros bejutott a csoportkörbe, különösen annak, hogy Hajnal Tamás barátom sportigazgatóként ilyen ütőképes csapatot tudott összerakni. Nagy sikere ez a magyar futballnak. A legboldogabb persze akkor lennék, ha az Újpest érne el hasonló eredményeket. Futballnemzet a magyar, ki vagyunk éhezve a sikerre, ezt az Európa-bajnoki szereplés is megmutatta, lázban égett az egész ország. Az európai Szuperkupát is vártuk. Most pedig Magyarországra megy a Juventus Cristiano Ronaldóval és a Barcelona Lionel Messivel, ami hatalmas élmény lesz. Élvezni kell a helyzetet.

(Borítókép: A PSG - Manchester United mérkőzés 2019. március 6-án. Fotó: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / Getty Images)