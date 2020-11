Meghalt Diego Maradona

A Clarín című újság szerint szerdán 60 éves korában meghalt Diego Armando Maradona. Halálát légzésleállás okozta. Egy héttel 60. születésnapja után az argentin ikont sikeresen megoperálták agyi ödéma miatt, majd hazatért otthonába. Legutolsó képein Maradona 80 évesnek tűnt, olyan embernek, akinek testét rettenetes szenvedés gyötri.

A lap szerint Diego Maradona csak két asszisztens segítségével tudott járni, régi kokainfüggősége miatt szíve 30 százalékban működött. Maradona több mint 120 kiló volt, gyomorbypassműtéten esett át és súlyos alkoholproblémákkal küzdött. Térde játékos-pályafutása után már sosem gyógyult meg teljesen, bokája többször is eltört – írja a Clarín.

Maradona 1976-ban, alig több mint 15 éves korában, tíz nappal a tizenhatodik születésnapja előtt mutatkozott be az Argentinos Juniors felnőttcsapatában, és ezzel páratlan karrier vette kezdetét. Hamarosan megszerezte első élvonalbeli gólját is, a San Lorenzo de Mar del Plata nevű csapat ellen. Öt szezonon keresztül szolgálta a piros-fehéreket, 167 mérkőzésen 115 gólt szerezve. Utolsó két évében gólkirály lett, így nem okozott meglepetést, hogy a kontinens egyik legnagyobb csapata, a Boca Juniors leigazolta. A sárga-kékek színeiben már rögtön az első mérkőzésén duplázni tudott, majd az 1981-es argentin bajnoki címet is elnyerte új klubjával, és sorozatban harmadszor is gólkirály lett.

18 Csapatkapitányként ünnepli Argentína győzelmét az Oroszország elleni serdülő-világbajnokságon 1979. szeptember 7-én Japánban Galéria: Diego Maradona (Fotó: Getty Images / Getty Images Hungary)

Maradonára ekkor már Európában is felfigyeltek, világrekordot jelentő ötmillió fontos összegért igazolt a Barcelona együtteséhez, amelyet két szezonon át erősített, begyűjtve egy Spanyol-kupát, a Ligakupát és a Spanyol szuperkupát is. Mindezek ellenére nem sikerült igazán beilleszkednie a katalán csapatba, az Athletic Bilbao egyik játékosa, Andoni Goikoetxea súlyos sérülést okozott neki, néhány hónappal később a baszk csapat ellen a pályán kitört tömegverekedés aktív résztvevője volt.

A korábbi rekordját megdöntve 1984 nyarán 6,9 millió fontért vásárolta meg az olasz Napoli, ahol már megtalálta a helyét. A csapat története eddigi két Serie A-elsőségét is nagyrészt Maradonának köszönheti, de egy kupa- és egy szuperkupa-győzelem mellett nagy szenzációt keltett, amikor az UEFA-kupa serlegét is sikerült elnyernie az itáliai csapattal. Hét olaszországi szezonja alatt 258 mérkőzésen 115 gólt szerzett, egyszer pedig a gólkirályi címet is elnyerte.

Maradona doppingvétség miatti eltiltása után egy évig a Sevillát erősítette, majd 1993-ban visszatért Argentínába, hét meccs erejéig a Newell’s Old Boys csapatához. Egy év kihagyás után 1995-ben még visszatért a Boca Juniorshoz, az utolsó három szezonja alatt csak harminc mérkőzésen lépett pályára, és mindössze hét gólt szerzett. Utolsó mérkőzését 1997. október 25-én játszotta, a Boca az ősi rivális River Plate ellen győzött idegenben 2:1-re, Maradona öt nappal később bejelentette visszavonulását.

18 Galéria: Diego Maradona Fotó: Marcos Brindicci / Getty Images Hungary

Diego Maradona 1977. február 27-én mutatkozott be a válogatottban, Magyarország ellen.

Mivel Cesar Menotti, az akkori szövetségi kapitány még túl fiatalnak tartotta, így Argentína nélküle nyerte meg a hazai rendezésű 1978-as világbajnokságot. 1979-ben Skócia ellen megszerezte első válogatottbeli gólját, majd még ugyanebben az évben az ifjúsági világbajnokságot is megnyerte, hat góllal segítve hazája csapatát. Az igazi áttörést azonban az 1986-os labdarúgó-világbajnokság jelentette a számára. Argentína megszerezte második világbajnoki címét, ebből a torna aranylabdásának választott Maradona remek játékával oroszlánrészt vállalt. Öt gólja közül a két leghíresebbet Anglia ellen szerezte. Először kézzel juttatta a hálóba a labdát („Isten keze”), majd az évszázad góljának megválasztott találatával, mely során végigcselezte magát szinte az egész pályán, bejuttatta Argentínát az elődöntőbe, ahol szintén duplázni tudott, majd a fináléban is győzelemre vezette az Albicelestét.

Az 1990-es labdarúgó-világbajnokságon ugyan kevésbé meggyőző játékkal (például vereség Kameruntól) szintén sikerült a döntőbe vezetnie a válogatottat, de az NSZK visszavágott a négy évvel azelőtti vereségért, és egy tizenegyesből szerzett góllal legyőzte Maradonáékat. 1991-ben egy doppingtesztje pozitív lett, így 15 hónapra eltiltották a labdarúgástól, csak 1993 októberében tért vissza a válogatottba. Az 1994-es labdarúgó-világbajnokságon a második csoportmeccse után tiltott anyagot, ephedrint találtak a szervezetében, így már több mérkőzésen nem vehetett részt.

A felnőttválogatottban 91 mérkőzésén összesen 34 gólt szerzett.

Edzőként először a Deportivo Textil Mandiyúnál, később a Racing Avellanedánál volt vezetőedző a kilencvenes évek közepén, de mindkét megbízatása kudarccal végződött. 2008-tól hivatalosan is az argentin labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya lett. Sokan bírálták válogatási elvei miatt, de végül sikerült kivezetnie csapatát a 2010-es világbajnokságra, ahol az argentinok csoportelsőként jutottak tovább, s végül a negyeddöntőben estek ki. 2018 szeptemberében jelentették be, hogy a mexikói Dorados de Sinaloa edzője lett.

(Borítókép: Diego Maradona emeli fel öklét a gólja után az Anglia elleni világbajnokság középdöntőjében 1986. júnus 22-én. Fotó: POOL New / Reuters)