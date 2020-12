Kihúzott bölcsességfog és lerobbant busz a bajnokverés titka

Riói olimpiai bajnoktársam, Dusko Pijetlovics – aki szerintem a világ legjobb centere – nélkül arattuk ezt a győzelmet – magyarázta az Indexnek két nappal a Fradi 15–14-es legyőzése után Zsivko Gocics, a Szolnok férfivízilabda-csapatának szakvezetője. – Nem mondom, hogy ez lenne a titok, mert ilyen alapon minden meccsre tartalékosan kellene kiállnunk, de szerintem Dusko hiánya meglepte Varga Déneséket.

Gocics csak tudja, hiszen 2016-ban Pijetloviccsal és Filip Filipoviccsal, a Szolnok balkezes ászával együtt a szerb olimpiai bajnokcsapat erőssége volt.

Filip fantasztikus játékos, most is négy gólt lőtt, bár kihagyott egy négyméterest, de odaállt a következőhöz, és beverte. Amellett, hogy olimpiai és kétszeres világbajnok, még hatszoros Európa-bajnok is, senki sem hiszi el, hogy már 2003-ban, amikor Kranjban Európa-bajnokságot nyertünk, 16 évesen játszott, én csak tudom, mert ott voltam a csapatban. Ő is remekül játszott, nélküle nem tudtunk volna nyerni a világ legjobb klubcsapata ellen, mert a mostani vereségétől függetlenül a Fradit tartom a földkerekség legjobbjának – tette hozzá a 38 éves szerb mester. – Mindenki megtette a magáét. Azt is tudni kell, hogy Konarik Ákost, a fiatal kulcsjátékosunkat az első negyed után már nem tudtuk használni, mert meghúzódott a nyaka. Pedig mostanában remek formában pólózott. De én azt mondom, nem az a lényeg, hogy ki nem játszik, csapatként kell megoldanunk a feladatot. Le a kalappal a fiúk előtt.

Amióta Gocics a Szolnok edzője, most először sikerült megverni a Fradit. Két hónapja a Magyar Kupa döntőjében a rendes játékidőben 13–13-at játszott a két csapat, de akkor az ötméterespárbajt a zöld-fehérek nyerték meg.

Nagy Ádám első idényét játssza a Szolnokban azok után, hogy az UTE-ban kezdett, majd az UVSE-ben, később az OSC-ben folytatta, és végül Miskolcról került a nyáron a Tisza partjára. A 195 centis, 102 kilós bekk nem éppen gólzsák, bár...

Máskor is dobtam már öt gólt egy meccsen, ha nem is sűrűn – jelezte. – Úgy néz ki, hogy egy kicsit feldobott engem – a társaim nevében nem beszélhetek – a buszunk lerobbanása, egy darabig az is kétséges volt, hogy felérünk-e a Népligetbe kezdésre, de aztán bő félórával a kezdő sípszó előtt begördült a tartalék busz a Fradi-uszodához. Az izgalomtól annyira felpörögtem, hogy felőlem azonnal kezdődhetett is volna a meccs, de negyedórás bemelegítésre így is maradt időnk. Igen, az adrenalin pezsgése biztosan hozzájárult a jó játékunkhoz. Fejben abszolút tiszta, naprakész voltam.

Nagy Ádám nagy álma az olimpiai szereplés, minden vágya az, hogy ott lehessen Tokióban a magyar válogatottal.

Óriási érvágás volt Dusko elvesztése, ugyanakkor az is tény, hogy a Fradi a centerünk kikapcsolására építette az egész védekezését, Dusko meg egyszerűen nem volt ott. A Fradi legnagyobb fegyverét, az egy-egy elleni játékot így ellenük tudtuk fordítani – tette hozzá a sokoldalú hátvéd, aki persze azt sem hallgatta el, hogy az ellenfélnél a balkezes bombázó, Vámos Márton – az egykori szolnoki – hiányzott vállsérülés miatt.

Merthogy Pijetlovics távollétében Angyal Dániel, Teleki András, Jansik Dávid és maga Nagy Ádám úszott be felváltva centerbe, ezzel a szükségmegoldással pedig nem nagyon tudtak mit kezdeni a házigazdák.

Nekem ez nem új, utánpótlásban és Miskolcon is játszottam már centert, különben is, a sokoldalúságot tartom a legnagyobb erényemnek – mondta a fiatal jobbkezes pólós. – Több poszton is bevethetnek engem, remélem, az ilyen játékosra Märcz Tamás szövetségi kapitánynak is szüksége lesz, minden álmom, hogy ott lehessek az olimpián. Meg az, hogy megnyerjük a Szolnokkal az Európa-kupát, miután sajnos kiestünk a Bajnokok Ligájából. És persze a bajnoki cím, ami még nagyon messze van, de most lépéselőnybe kerültünk az alapszakaszban a Fradival szemben.

Csak most értékelik Szolnokon igazán, mekkora fegyvertény volt 619 nap után vereséget mérni az FTC-re. Ki tudja, meddig kell várni a következő alkalomra.