Több mint egy év után újra pályán Roger Federer

Federer utoljára a 2020-as Australian Openen játszott, ahol az elődöntőben már láthatóan nem volt minden rendben a mozgásával. Ez később be is bizonyosodott, mert a térdét azóta kétszer is meg kellett operálni. Visszatérését az idei első Grand Slam-tornára tervezte, de később mégis elhalasztotta, és Dohában lép pályára idén először.

Könnyű dolga nem lesz, mert erőnléti edzője szerint nagyjából olyan gyakorlatokkal kellett kezdenie a felkészülést, amelyeket egy 70 éves is el tudott volna végezni. Most tehát nehezebb lesz az újrakezdés, mint 2017-ben, amikor előző műtétje után tért vissza féléves kihagyás után, és rögtön első versenyét megnyerte, ami pályafutásának 18. Grand Slam-torna-győzelme volt.

Dohában sem lesznek könnyű ellenfelei, hiszen ott lesz az osztrák Dominic Thiem, akivel már korábban is meggyűlt a svájci baja, és az orosz Andrej Rubljov, aki a tavalyi idény legtöbbet javuló versenyzője volt, de részt vesz a horvát Borna Coric, valamint a szintén svájci Stan Wawrinka is.

Federer eddig 103 tenisztornát nyert meg, amivel csúcstartó a jelenleg aktív játékosok között, és az örökranglistán is csak az amerikai Jimmy Connors előzi meg. Dohában eddig háromszor szerezte meg a végső győzelmet, eddig 26 meccset nyert ott meg, és csak hármat vesztett el. Visszatérését a nézők is nagyon várták, amit jól mutat, hogy 2002 óta minden évben, így a tavalyi év végén is Federer nyerte el a legnépszerűbb játékosnak kijáró díjat az ATP évzáró gáláján a közönségszavazatok alapján, immáron tizennyolcadszor.

A Meastro idén tölti be a 40-et, de saját elmondása szerint jól sikerült a felkészülése, és alig várja, hogy újra játszhasson. Federer tavaly mindössze hat meccset játszott, de ennek ellenére is ő volt a legjobban kereső teniszező, sőt, a világ legjobban fizetett sportolója is.

A svájci egyébként megszámlálhatatlanul sok rekordot tart, például 8 wimbledoni trófeát nyert, és a US Opent sem tudta rajta kívül eddig senki öt egymást követő évben megnyerni. Saját elmondása szerint a tokiói olimpiáig mindenképpen szeretne még játszani, mert ugyan párosban már van olimpiai aranyérme, egyéniben még nincsen, 2012-ben „csak” ezüstöt szerzett, 2016-ban pedig szintén sérült volt, pedig eredetileg ő vitte volna a svájci zászlót, és az egyéni mellett vegyes párosban is indult volna, Martina Hingis oldalán. Ő azóta már abbahagyta, de Federer még egy olimpiát bevállal.

(Borítókép: A svájci Roger Federer az amerikai Tennys Sandgren ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének negyeddöntőjében Melbourne-ben 2020. január 28-án. Fotó: Scott Barbour / MTI / AAP)