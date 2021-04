Bajnokavatás elnapolva; jó meccsen döntetlen a rangadón

A két csapat kiváló formában várta az összecsapást; a Fradi legutóbbi két bajnokiján összesen kilenc gólt rúgott, a felcsútiak pedig négyes nyerőszériával érkeztek a fővárosba. Az összeállításokat nemcsak a rend kedvéért írjuk le, hanem a névsorokból levonható következtetések végett is.

FTC: Dibusz – Dvali, Blazic, Botka, Civic – Laiduni, Somalia – Uzuni, Tokmac, Isael – Boli.

Puskás Akadémia: Tóth B. – Szolnoki, Nunes, Spandler, Deutsch – Plsek, Van Nieff – Slagveer, Corbu, Kiss T. – Knezevic.

Mármost, a házigazda Botka személyében egyetlen magyar mezőnyjátékost vonultatott fel, miközben a vendégeknél – a múltbeli viszonyokat ismerve nem túlzás a megfogalmazás – hemzsegtek honfitársaink, s közöttük az egykori akadémisták. Tóth kapus tíz évet töltött el a Puskás Akadémián, a 29 éves Szolnoki Roland valóságos őskövület Felcsúton, bár Spandler Csabához hasonlóan Móron született, de mindketten ezer szállal kötődnek a kis faluhoz. Deutsch László ugyan Fradi-nevelés, de ő is már három éve felcsúti, Kiss Tamás is akadémista, bár nem felcsúti, hanem szombathelyi, a 18 éves Marius Corbu, alias Korbuly Máriusz pedig – bár már szerepelt a román korosztályos válogatottban – gyimesi csángó, Magyarcsügésen született, és perfekt magyar. És ha nagy meglepetésre nem marad ki Géresi Krisztián, az egyik legjobb felcsúti a kezdő tizenegyből, akkor ő lehetett volna a hatodik honfitársunk a vendégek együttesében.

9 Galéria: Ferencváros - Puskás Akadémia Fotó: Illyés Tibor / MTI

Szóval, a Fradi azért hajtott, hogy bebiztosítsa amúgy is 99,9 százalékos bajnoki címét, ami azt jelentette volna, hogy zsinórban harmadszor első a zöld gárda. Ilyesmire, mármint a triplázásra legutóbb 1926, 1927, 1928-ban volt képes a klub, Tóth Potya Istvánnal a kispadon. És ez a mostani mesterhármas is egyetlen edző, Szergej Rebrov nevéhez fűződik.

Feltétlenül meg kell említenünk a másik szakvezetőt, Hornyák Zsoltot is, hiszen a Puskás Akadémia remeklése, megújulása, és a már-már faktumnak tekinthető második hely megszerzése egyértelműen a felvidéki szakember érdeme. Hornyák 2019 júniusában érkezett Felcsútra, és bár nem volt zökkenőmentes az útja – tavaly október 25-én, a Diósgyőrtől otthon elszenvedett 3-0-ás vereség után le is akart mondani –, úrrá tudott lenni a nehézségeken, és mára az NB I egyik legstílusosabban futballozó gárdáját kovácsolta össze.

Az az 5. percben csoda kellett hozzá, hogy a Felcsút ne szerezze meg a vezetést. Kiss Tamás beadását Knezevic az ötösről fölé belsőzte... De a 7. percben már nem volt mentség: Knezevic jobb oldali szögletét a portugál Nunes fejjel

gyönyörűen a hosszú sarokba csúsztatta. 0-1. Valahogy úgy, mint ugyanő, ugyanezen a pályán tavaly október 4-én, csak akkor a túlsó kapuba...

Cseppet sem játszott alárendelt szerepet a látogató, ügyesen passzolgatott, és egyelőre magabiztosan verte vissza a hazai rohamokat. Sőt, a 29. percben újabb kihagyhatatlan helyzetet hagyott ki a vendég. Slagveer fantasztikus beadását Plsek öt méterről, előrevetődve a földre fejelte, ahonnan kapu fölé pattant a labda.

A Fradi ádáz rohamokkal válaszolt, de a lövések rendre levágódtak a védőfalról. Hátul nagyon bizonytalan volt a bajnok, játékosai el-elvétették a labdát, persze ebbe a felcsútiak rámenőssége is belejátszott. A 41. percben Boli erőszakosan labdát szerzett, nehéz szögből lőtt, de Tóth védett. A félidő végére beszorult a Puskás Akadémia, de tizenkettedik játékosuk, a szerencse segítségével átvészelték a nehéz perceket.

A második félidőben negyedóráig nem sok minden történt, akkor viszont Plsek bődületes bombát küldött 25-ről a bal pipába, Dibusz bravúrosan hárított. A 71. percben majdnem Kiss tamás fejelt gólt, de labdája elcsúszott a bal sarok mellett. A 73. percben Uzuni szépen tekert a léc alá, Tóth bravúrosan mentett, majd Laidouni közeli bombáját, utána fejesét mentette csodával határos módon. Most már felbillent a pálya, csak idő kérdése volt, hogy mikor rúg gólt a Ferencváros. És a 77. percben ez be is következett, szöglet után lepattant a labda, és Laidouni 8 méterről a bal sarokba vágta. 1-1. Nem bírta ki a nyomást a Puskás Akadémia, de ezen nem is lehet csodálkozni, akkora volt a hazai fölény. Aztán volt egy gyanús szituáció, amikor kezezést reklamáltak a fradisták a vendégek tizenhatosán belül – a tévé lassítása szerint az is volt –, de a VAR-t csak ősszel vezetik be az NB I-ben...

Az utolsó percek nyomasztó ferencvárosi fölényben teltek el, de gól nem esett – Van Nieff még egy bombával veszélyeztetett –, így 1-1 maradt a végeredmény, és továbbra is 13 pont a különbség a két csapat között öt fordulóval a befejezés előtt.

Azaz matematikailag még nem bajnok a Fradi.

