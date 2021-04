Gyermekek védettségi igazolvány nélkül is mehetnek sporteseményre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón az Index kérdésére elmondta, csak azoknak lesz kötelező sportrendezvényen bemutatni a védettségi igazolványt, akik a hatályos szabályok szerint olthatóak.

Szeretném megismételni, amit korábban is mondtam, hogy a védettség, az oltottság, azon kérhető csak számon, akinek erre lehetősége van. Annak kell védettségi igazolvánnyal rendelkezni, aki beoltathatja magát. Ma ez a korhatár 18 év. A Pfizernek az a véleménye, hogy a vakcinája 16 és 18 év között is adható, sőt, valamennyi gyártó vizsgálja azt, hogy 12 és 18 év között beadható-e a vakcina vagy sem. Ebben nincs döntés. De csak azoktól várható el bármilyen rendezvényre történő belépésnél a védettségi igazolvány felmutatása, akik ilyen igazolványt kaphatnak, tehát beolthatóak a hatályos szabályok szerint

– fogalmazott a miniszter az Index alábbi kérdésére:

Az Eb-meccsekre szóló belépőjegyeket csütörtökön 18 óráig lehet visszaváltani. Változhat-e a kormány álláspontja azzal kapcsolatban, hogy sportrendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni? Elképzelhető, hogy bizonyos életkor alatt mégis beengedik a magyar állampolgárokat hazai sporteseményekre védettségi igazolvány nélkül?

tehát jelen állás szerint a 18 év alattiak védettségi igazolvány nélkül is ott lehetnek például a magyarországi Eb-meccseken!

Mint ismert, a június közepén kezdődő labdarúgó Európa-bajnokságon a Puskás Aréna százszázalékos kapacitással működhet. Azok a szurkolók, akik korábban belépőjegyhez jutottak és vissza szeretnék váltani jegyeiket, ma (csütörtök) 18 óráig tehetik meg.

Gulyás Gergely két héttel ezelőtt jelentette be, hogy az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) átadott tervezetben is közölték, hogy a budapesti Eb-meccsekre csak védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni, így a felnőttkorúaknak kötelezően rendelkezniük kell a plasztikkártyával.

Az UEFA honlapján viszont továbbra is az olvasható, hogy a magyar állampolgároknak kötelező a védettségi igazolvány, a szervezet pedig külön felhívja a figyelmet, hogy ez a szabály vonatkozik a 18 év alattiakra, illetve a gyermekekre is, akik védettségi igazolvány nélkül nem léphetnek be a stadion területére.

Ez az állítás tehát ellentmond Gulyás Gergely mai bejelentésének.

Az európai szövetség weboldalán szintén olvasható, hogy a külföldi szurkolóknak elengedő negatív PCR-teszt a belépéshez, nem feltétlen szükséges védettségi igazolvány.

A kormányrendelet szerint a védettségi igazolványra jogosult: