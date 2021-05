Rendőrök sérültek meg, a szurkolók túlzásba estek

Alapesetben a Manchester United gőzerővel készülne az AS Roma elleni csütörtöki Európa-liga-elődöntő visszavágójára, azzal a tudattal, hogy az első mérkőzésen jelentős előnyhöz jutott – hazai pályán 6–2-re nyertek az angolok.

Csakhogy Ole Gunnar Solskjaer legénysége hiába van egy lépésre a döntőtől és áll a második helyen a Premier League-ben, távolról sem békés a helyzet a csapat háza táján.

Miután kiderült, hogy a United egyike azoknak a kluboknak, amelyek szerepelnének az Európai Szuperligában, a szurkolók és a tulajdonosok, vagyis a Glazer-család között pattanásig feszült az egyébként is ellenséges hangulat. Aztán a cérna végül a Liverpool elleni bajnoki rangadó előtt, vasárnap szakadt el teljesen, amikor több ezer szurkoló előbb a stadion előtt demonstrált, majd bejutott, és elárasztotta az Old Trafford gyepét.

A renitenseket végül sikerült kitessékelni, ám a találkozó elmaradt – május 13-án, csütörtökön pótolják –, sőt több rendőr is megsérült az incidens során.

Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy a csütörtöki El-mérkőzés előtt nem elsősorban a Romáról kérdezték a manchesteriek menedzserét, hanem inkább az elmúlt időszak történéseiről.

Nehéz nap volt számunkra. Játszani akartunk, meg akartuk verni a Liverpoolt. A játékosoknak és nekem is a futballra kell koncentrálnom, de meg kell hallgatnunk a szurkolókat is. Mindenkinek joga van tiltakozni, persze, csak civilizált, békés módon. Sajnos azzal, hogy betörtek a pályára, rendőrök pedig megsérültek, túl messzire mentek. Ez már nem arról szól, hogy valaki hangot ad a véleményének

– idézi a BBC Solskjaert, aki azért a Roma elleni találkozóról is ejtett néhány szót, igaz, hozzátette, hogy nem kell űrkutatónak lenni ahhoz, hogy valaki lássa, milyen kihívásokkal kell most szembenézniük a játékosoknak, és egyébként is mennyi súrlódás, feszültség van.