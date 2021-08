Svájc ötszettes thrillerben sokkolta a magyar női röplabda-válogatottat

Sorozatban második győzelmére készült a magyar válogatott a női röplabda Eb C-csoportjában. Jakub Gluszak együttese pénteken szenzációs, 3:1-es sikerrel rajtolt Szlovákia ellen, amellyel közvetlen riválisával szemben került lépéselőnybe a továbbjutásért vívott csatában. Szombaton Svájc várt a nemzeti csapatra, amely a nyitó körben alulmaradt a házigazda horvátokkal szemben, és amely papíron talán a leggyengébb tagja a zadari hatosfogatnak.

A lengyel szakvezető ugyanazt a hatos küldte pályára a kezdéshez, mint a szlovákok ellen, név szerint Szakmáry Grétát, Király-Tálas Zsuzsannát, Németh Anettet, Gyimes Zsófiát, Pallag Ágnest és Pekárik Esztert, és ismét Tóth Fruzsina volt a liberó. Ez is mutatta, hogy szó sem lehetett tartalékolásról vagy pihentetésről, be kellett húzni ezt a meccset is.

Nem is indult egyszerűen a találkozó, a svájciak egyrészt jól nyitottak, másrészt aktívan és hatékonyan használták a centereiket, ennek köszönhetően 7:5-re vezettek. A mieinknél pedig olyan amatőr hibák is becsúsztak, mint például rossz forgás... 8:12-nél Gluszak kénytelen volt időt kérni, mert támadásban és védekezésben is rosszul festett a játék, míg Svájc szinte extázisba került. Innen sikerült egyetlen egységre csökkenteni a különbséget, majd Pallag ugyanolyan szemtelen ejtéssel egyenlített, mint az előző játéknapon többször is.

Sőt, 16:15-nél már nálunk volt az előny, Johanna Van Hintum ekkor gondolta úgy, hogy tart egy kis eligazítást a tanítványainak.

Király-Tálas hibájával egalizáltak is, de a magyar feladó azonnal javított egy remek húzással. Elmondható, hogy a két csapat egymás rontásaiból élt, a színvonal meg sem közelítette a szlovákok elleni rangadóét. És ha ez még nem lett volna elég, érdekes bírói ítéletek is borzolták a kedélyeket. Szakmáryék ezzel együtt is hárompontos fórral fordultak a hajrára, a második szettlabdát pedig egy svájci outnak köszönhetően sikerült is kihasználni. (25:22)

A magyar centerek játszották a főszerepet a második felvonás legelején, Gyimes akcióból és blokkból is eredményes volt, Pekárik pedig kiválóan szervált ekkor. Az ellenfél továbbra is Szakmáryt próbálta fárasztani, folyamatosan a magyar kapitányt nyitották, akinek azonban támadásban általában volt ezekre válasza, majd egy blokkal is jelentkezett. Hamar négypontos előnyre tett szert Gluszak alakulata, de Svájc szívósan tapadt és nem engedett nagyobb differenciát. A játszma derekán aztán sikerült még egy sebességgel feljebb kapcsolni, Van Hintum pedig egy időkérés után cserékkel is próbálta felrázni övéit. És be is jöttek a húzásai, mínusz hétről mínusz kettőre jöttek vissza, de legyünk őszinték, ebben a magyar játékosok is segítettek nekik.

És erre már azt sem lehetett mondani, hogy rövidzárlat, 20:20-nál kiegyenlítettek, Gluszaknak időt kellett kérnie.

Viszont ez sem segített, átvették a vezetést, Pekárik pedig nem is villanhatott volna jobbkor. Aztán Török Kata állt be helyette nyitni, majd Gyimes és Szakmáry is pontot érően blokkolt, azonban ezzel sem sikerült megtörni a svájciakat, 23:23-nál megint egál volt. Majd Pallag rontott el egy fogadást, amivel játszmalabdához jutottak, és egyből ki is használták azt, amivel egyenlítettek. Ez nem volt benne 17:10-nél. (23:25)

Ezúttal ki lehetett használni a hatperces szünetet, hogy megnyugodjon a csapat, majd Pallag rögtön egy ásszal indított, erre azonban három svájci pont érkezett válaszként. A mieink sem tétlenkedtek, négyes sorozattal feleltek. Aztán 9:8-nál ismét ott volt az előny, Gluszak pedig Király-Tálas helyett Bagyinka Fannit hozta be irányítani.

A helyzet odáig fajult, hogy 10:13-nál megint magyar időkérés következett.

Vérrel-verítékkel sikerült 15-nél utolérni őket, de meg tudtak újulni, 19:21-nél Gluszak megint időt kért, ekkor már Juhár Dalma is pályán volt Tóth Fruzsina helyett. 21:21-nél Van Hintum is kikérte első idejét, amire egy szép támadással reagáltak, Szakmáry azonban rögtön egalizált.

Majd ismét átvették a vezetést, de az egyenlítés és Gyimes blokkja után szettlabdához jutottak a mieink. Ehhez képest megint sikerült elforogni és ingyen pontot adni nekik, amit megfejeltek még eggyel, Szakmárynak már az ő szettlabdájukat kellett hárítani.

Az előző játszma hajrája is idegtépő volt, de ehhez képest semmi. Pallag megint kulcspillanatban villant kétszer, a negyedik szettlabdájuknál viszont Németh kintre pörgetett, 29:27-re ők vitték ezt az etapot.

A negyediket is cserével kezdte Gluszak, Vezsenyi Adrienn váltotta Németh Anettet, az újonnan érkező átló pedig már a második labdamenetből pontot csinált. Itt már az volt a kérdés, ki bírja jobban erővel, ebben mondjuk a svájciak kedvezőbb helyzetben voltak, mivel egy nappal többet pihenhettek. A friss embereink azonban kitettek magukért, 8:3-ra ellépett az elején a csapat, és bár a helvétek visszajöttek mínusz kettőre, ezúttal a magyar lányok kerültek újra lendületbe.

Már hét is volt közte, egyre több hiba csúszott a svájciak játékába is, akárcsak a mieinkébe, hiszen már több mint két órája tartott a mérkőzés.

A hajrában azonban kezdett újfent kritikussá válni a szituáció, kapaszkodott Svájc, de ezzel együtt is négy szettlabdával gazdálkodhatott a válogatott. Az első hármat hárították a fehér mezesek, Gluszak időt kért, majd Juhár jó nyitásfogadása után Szakmáry végre lezárta a játszmát. Jöhetett a mindent eldöntő ötödik.

Ebben az első svájci pontot három magyar követte, de persze innen is rögtön egál lett, sőt meg is fordította Svájc és hárommal ellépett, amikor Gluszak megint magához hívta övéit. De ez sem segített, 3:1-ről 3:8 lett „félidőre". A folytatásban sem sikerült javítani, egészen 5:10-ig, ekkor azonban még egy fellángolás érkezett, 8:10-nél Svájc időt kért. És bár többször is megvolt a lehetőség mínusz 1-re zárkózni, a kritikus pillanatokat jobban bírták a svájciak. Végül négy meccslabdához jutottak, amikből a másodikat be is ütötték, azaz összesítésben 3:2-re nyertek.

A magyar csapat így is szerzett egy pontot, más kérdés, hogy ez a végelszámolásnál mire lesz elég.

Jakub Gluszak együttese két forduló után négy egységgel áll, vasárnap pedig a csoport toronymagas favoritja, Olaszország lesz az ellenfél. A hatos csoportból a legjobb négy jut tovább a belgrádi nyolcaddöntőbe.

Végeredmény

Női röplabda Európa-bajnokság

C-csoport, 2. forduló

Svájc–Magyarország 3:2 (-22, 23, 27, -23, 11)

Én is szeretném tudni a választ arra, miért adunk le akkora előnyöket, mint a második szettben. Ugyanez történt tegnap, valamint az Európa-ligában és a Savaria-kupában is. Nem koncentráltunk végig, talán túl korán elhittük, hogy megvan az a játszma. Vesztettünk, de legalább pontot szereztünk, van még három meccsünk, még mindig versenyben vagyunk. Még nem gondolok az olaszok elleni mérkőzésre, most még ezen jár az eszem. Majd megvacsorázom a szállodában, aztán elkezdünk készülni arra is, de kérem, maradjunk a realitások talaján. Össze kell szedni fejben a lányokat, de nekik is azt mondom, amit önnek: van még három lehetőségünk javítani, a többiek egymás elleni meccsén is születhet meglepetés, nincs veszve semmi. Pozitívuma is volt a mai meccsnek, Eb-újoncokat avattunk, akik megmutatták, hogy lehet rájuk számítani

– értékelt Jakub Gluszak szövetségi kapitány.

Az egyik újonc Juhár Dalma volt, aki ezzel együtt is keserédesen beszélt az Indexnek a mérkőzésről:

„Nagyon örülök a lehetőségnek még akkor is, ha sajnos nem sikerült fordítani. Eleve nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek az első Eb-men, és az is, hogy beszállhattam és az edző bizalmat szavazott nekem. Fejben tovább kell erősnek maradni, a tegnapi és a mai is hosszú meccs volt, sokat vett ki belőlünk, de nem lehet megállni, hiszen van még három mérkőzésünk, méghozzá jó ellenfelek ellen, amikbe mindent bele kell adnunk."

Szakmáry Gréta rendkívül fáradtan érkezett a vegyes zónába, hiszen 24 óra alatt végigjátszott egy négy- és egy ötszettes mérkőzést is:

„Többször is elmondtam, hogy az olaszok kiemelkednek, a többi válogatott pedig közel azonos erősségű. Jól kezdtünk, a másodikban is nagyon vezettünk, de fiatal csapat vagyunk, meg kell tanulnunk, hogy egy pillanatig nem szabad kiengedni addig, amíg nincs meg a szett. Teljesen mindegy, hogy milyen arányban, ha 25:2-re nyersz, akkor annyira. Bárki erőt vehet magán és fordíthat, ez most sajnos így sült el. A holnapi meccset nagyszerű lehetőségnek tartom, főleg a fiatalok szempontjából, akik szinte a példaképeik ellen léphetnek pályára. Aki holnap lehetőséget kap, az élvezze ki, törjünk borsot az orruk alá!"

A csapatkapitány felelevenítette az ominózus elforgásokat is: