Peter Stöger: Az FTC tökéletes ugródeszka a Bundesligába és a PL-be

Peter Stöger, a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédő Ferencváros vezetőedzője exkluzív interjút adott az Indexnek. A korábban a Borussia Dortmundot is irányító szakemberrel az elmúlt három hónap tapasztalatairól, a magyar labdarúgók helyzetéről, Franck Boli büntetést érő viselkedéséről, Szerhij Rebrov örökségéről, saját filozófiájáról, céljairól és a szurkolókról is beszélgettünk.

Hogyan érzi magát Budapesten? Mindennel elégedett eddig?

Jól érzem magam, gyorsan találtam lakást, úgyhogy akár már vendégeket is tudok fogadni, ha úgy alakul. Az V. kerületben lakom; Budapest nagyon szép város, szeretek itt élni.

Tanul magyarul? Boldogul a nyelvvel?

Jó napot! Ezt már nagyon tudom. Nos, egyébként nagyon nehéz. Egyre többet megértek, de nem könnyű nyelv a magyar, tanulni sem egyszerű. Igyekszem.

Jár nyelvórákra?

Jelen pillanatban nem. Még nem sikerült mindent megszerveznünk. Három hónapja vagyok a Ferencváros vezetőedzője. Már az elején érdeklődtem az elnök úrnál, hogy milyen lehetőségeim vannak, úgyhogy hamarosan erre is sort kerítünk.

Minden a tervei szerint alakult az utóbbi három hónapban, mióta átvette a csapat irányítását?

Nem, nem minden. Könnyű dolgom sem volt, mert három sikeres év után érkezett új edző a csapathoz. Szép időszak volt ez a klub életében, remek idényekkel. Több játékos spekulált, hogy esetleg el tud igazolni, de volt, akinek nem sikerült, ezt pedig nehéz volt néhányuknak elfogadni. Nyáron többen később tudtak csatlakozni a kerethez a válogatottban való szereplés miatt, ez is megnehezítette a dolgunkat. Kompromisszumokat kellett kötni, ám most vége a szeptemberi válogatott szünetnek, jöhet a második fejezet.

Azok a játékosok, akik távozni szerettek volna, azért nem mentek el, mert marasztalta őket?

Nem az az edző vagyok, aki azt mondja, hogy rá és rá van szükségem, rá pedig nincs. Számomra fontos, hogy milyen filozófiája van egy klubnak, ehhez alkalmazkodom. Ahová megyek, megnézem a keretösszetételt, hogy milyen kvalitású játékosok vannak, és ebből igyekszem a legjobbat kihozni. A Fradinál célom, hogy támadófutballt játsszon a csapat, ehhez pedig optimális keretem van.

Egy olyan keret, amelyben viszonylag kevés a magyar játékos. Szerepel a tervei között, hogy több magyar kap lehetőséget a jövőben?

Tisztában vagyok azzal, hogy minden magyar klubnál szívesebben foglalkoztatnának minél több magyar játékost. Ez azonban nem ilyen egyszerű. Egy edzőnek elsősorban a sikerességet kell a szemei előtt tartania, és ezt nem könnyű összeegyeztetni azzal, hogy sokan magyar játékosokat szeretnének látni a pályán. Az arany középút megtalálására törekszem, a célom természetesen, hogy hosszú távon minél több magyar szerepeljen a Fradiban, hiszen ez az ország legnagyobb klubja. De még egyszer mondom, a sikeresség a prioritás.

Örök dilemma Magyarországon, hogy a magyar futballisták nincsenek azon a szinten, mint az NB I-es légiósok. Ön is így látja?

A légiósok általában tapasztaltabbak abban, hogy tudják, meg kell harcolniuk a helyükért a csapatban. Tudják, hogy ugyanazon a poszton konkurenciájuk van. De ez nem csak Magyarországon, Ausztriában is így van. Az osztrák válogatott kilencven százaléka külföldön futballozik. Ez normális ebben a régióban. Fontos, hogy a feltörekvő fiataloknak példaképei legyenek a klubnál, aztán hogy minél több lehetőséget kapjanak, fejlődjenek.

Figyelemmel követi a fiatal játékosokat? Lát olyan valakit az utánpótlásban, aki a következő öt-tíz évben meghatározó játékosa lehet a Ferencvárosnak?

Azt nem tudom. Sok tehetséges srác futballozik a Fradiban, a második csapattól például nyolc játékost is felhívtunk a felnőttcsapathoz a válogatott szünet alatt. Követem a kisebbeket is, az U15-ös csapatunk nemrég egy nyolccsapatos tornán a harmadik helyen végzett, az Austria Wient is legyőzték.

A 20 éves Zseljko Gavricsot megvásárolták a nyáron, immár ő a magyar élvonal legértékesebb játékosa. Terv, hogy a jövőben elcsábítják a térség tehetséges fiatal játékosait?

Először a legjobb magyar játékosokat kell megszereznünk. Kell néhány vezető a csapatba, aztán szükségünk van azokra is, akik karriert szeretnének csinálni. Ez itt, a Ferencvárosnál lehetséges. Innen tovább lehet lépni a Bundesligába és a Premier League-be is. Ehhez a Fradi megfelelő lépcsőfok lehet, hiszen Európában is szerepel a csapatunk, meg tudjuk mutatni magunkat Németországban és Spanyolországban is. Ez nagy lehetőség a játékosoknak is.

Milyen örökséget vett át Szerhij Rebrovtól, és mi volt az a terület, amit a leginkább fejleszteni szeretne?

Sok jó dolgot örököltem meg. Mindenekelőtt egy sikeres csapatot, olyan játékosokkal, akik tudják, hogyan kell győzni. Egyébként meglepődtem, hogy Rebrov távozni akart. A jövőben egy kicsit agresszívabban szeretnénk védekezni, illetve cél, hogy fejlődjünk a támadásokban. Gyorsítanunk kell a játékot, többször kell gólhelyzetbe kerülnünk. Persze, a labdarúgás egy eredménycentrikus sportág, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a közönség a szép futballt szereti, így látványosan is szeretnénk játszani.

Milyen a viszonya Orosz Pállal és Kubatov Gáborral? Gyakran találkoznak?

Rendszeresen beszélünk és találkozunk, sokat vannak itt, az edzőközpontban. Jó kapcsolatot ápolunk. Három hónapja vagyok itt, azt nem mondom, hogy ez elég idő arra, hogy a legjobb barátok legyünk, de élvezem a közös munkát, jól kijövünk egymással. Hajnal Tamással is mindennap konzultálok, vele is könnyen megértjük egymást.

Franck Bolit a viselkedése miatt kihagyta az Európa-liga-keretből. Mekkora levegőt kellett vennie az előtt, hogy erre az elhatározásra jutott?

Nehéz volt. Persze, hogy az volt, hiszen egy jó képességű játékosról mondtam le. De voltak olyan dolgok, amik nem működtek, ezek pedig problémákat szültek. Sajnálom, hogy így alakult, de úgy gondolom, ez volt a helyes döntés. Nálunk a csapategység a legfontosabb, hogy minden egyes játékos együtt küzdjön a csapatért. Az öltözőben sem volt minden rendben, ez nem mehetett így tovább. Kár, mert olyan edző vagyok, aki sok mindent megért, ráadásul türelmes is vagyok.

Mi lesz a támadó sorsa?

Leülünk, és ismét beszélgetünk. Meglátjuk. Az európai porondon nem fog játszani, ez biztos, aztán hogy a bajnokságban mi lesz, még nem döntöttem el.

Az előző idényben az Austria Wien vezetőedzője volt. Mit gondol, megnyerné az FTC az osztrák bajnokságot?

A Salzburggal csatáznánk. Nehéz dolgunk lenne.

És hol végezne a mostani Fradi a német Bundesligában?

Nem egyszerű megjósolni. Ausztriában is sokszor kérdeztek arról, hogy mire mennének az osztrák csapatok Németországban, de nehéz erre válaszolni. Ha folyamatosan egy bizonyos közegben szerepel egy együttes, az teljesen más, mintha egy külhoni csapatot adoptálnánk a rendszerbe. Németországban a futball gyorsabb, veszélyesebb, ezért is nehéz megtippelni, mire mennénk az ottani első osztályban. Nézzük meg, mi lesz Leverkusenben a jövő heti Európa-liga-mérkőzésen. Azt gondolom, sokat kellene dolgoznunk, hogy bennmaradjunk a Bundesligában, ugyanakkor úgy vélem, hogy a Groupama Arénában meg tudnánk nehezíteni a német topcsapatok dolgát is. Egyetlen gárdának sem egyszerű itt játszania, hiszen fantasztikus szurkolóink vannak.

Volt a Köln és a Borussia Dortmund trénere is. A hangulatra ott sem lehet panasz.

A Fradi stadionja feleannyi néző befogadására alkalmas, mint a kölni létesítmény, Dortmundban pedig 80 ezren vannak, amikor telt ház van. Ennek ellenére a Fradi-szurkolók hihetetlen hangulatot tudnak teremteni. A feleségem is itt volt a Young Boys elleni meccsen, ő is azt mondta, hogy elképesztő volt az atmoszféra. A klub büszke lehet, hogy ilyen szurkolói vannak.

Néhány hét múlva az Újpestet fogadják, a körítésre valószínűleg nem lesz majd panasz akkor sem.

Tisztában vagyok azzal, mennyire fontos összecsapás ez. Ismerem a derbi hagyományát, tudom, hogy ez egy nagyon különleges mérkőzés. Akarva-akaratlanul gondolok már a találkozóra, mert amikor kimegyek az utcára, a szurkolók megállítanak, és mondják, hogy hamarosan itt a derbi.

Mik a céljai az idényben, milyen eredményekkel lenne elégedett?

Nehéz csoportba kerültünk az Európa-ligában, ahol minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. Ha a harmadik helyen végzünk, az is továbbjutást érne a Konferencia-ligába. Magyar csapat nagyon régen szerepelt tavasszal is a nemzetközi kupaporondon, nagy dolog lenne, ha ez sikerülne. Az pedig nem kérdés, hogy Magyarországon a bajnokságot és a kupát is meg szeretnénk nyerni.

