Elnökségi ülésen dönthet Turi György sorsáról a Magyar Úszó Szövetség, újabb úszó szólalt meg

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) csütörtöki elnökségi ülésen dönthetnek Turi György sorsáról. A honi szövetség szakmai alelnökét az elmúlt időszakban a hazai úszósport több kiemelkedő alakja is komoly vádakkal illette, állításuk szerint a tréner edzésmódszereinek szerves részét képezte a fizikai bántalmazás, valamint a lelki terror.

A történtekkel kapcsolatban most Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke is megszólalt, aki a Nemzeti Sportnak elmondta: az ügy kiemelt téma lesz a szervezet csütörtöki elnökségi ülésén.

Az ülésen megszólítom majd a sportolói bizottság elnökét is, és azt várom, hogy az elnökségi tagok kifejtik az álláspontjukat. Az ülés zárt lesz, de természetesen tájékoztatjuk a közvéleményt a döntésünkről. Tapasztaljuk, hogy sokakat foglalkoztat a téma, rengeteg telefonhívást kapunk, ám amíg ebben a kérdésben az elnökség nem hoz határozatot, nem állunk a nyilvánosság elé. Ez nem halogatás: mi sem gondoljuk, hogy nem kell foglalkozunk az üggyel, mert kell – és fogunk is.

A lap megjegyzi, hogy több forgatókönyv is lehetséges az elnökségi üléssel összefüggően, amik között – rendkívüli közgyűlés összehívásával – Turi György menesztése is szerepel, de az is elképzelhető, hogy magától mond le alelnöki pozíciójáról.

Az edző módszereiről elsők között Cseh László négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó beszélt, aki egy lapinterjúban Turi Györgyről azt mondta:

Úgy bánt velünk, ahogyan nem lett volna szabad.

A nemrég visszavonuló Cseh után Kiss Noémi író, a Spartacus egykori úszója is megszólalt, aki arról beszélt, hogy a saját szemével látta, ahogy az edző egyszer berángatott egy fiút a mosdóba, ahol elmondása szerint utána „agyba-főbe verte”.

A sort ezután Szepesi Nikolett Európa-bajnoki bronzérmes úszó folytatta, aki elmondása szerint már nyolc évvel ezelőtt, saját könyvében is írt a felkavaró uszodai élmenyekről, de szerinte akkoriban senki sem hitt neki.

A Blikk csütörtök reggeli interjújában Reményi Diána egykori úszó is beszélt a Turi Györggyel való közös munkáról, amiben a 21 évesen visszavonuló korábbi sportoló megjegyezte: pofonokat sosem kapott az edzéseken, verbálisan azonban többször is megalázták.

Szepesi Niki viszont többször kapott akkora pofonokat, amiket a második emeletről is hallottunk.

Elmondása szerint olyan is előfordult, hogy az edző az egész csoport körül mérlegre állította a sportolókat, ha pedig többet mutatott a műszer az előző mért súlynál, trénerük azt közölte velük:

Menjenek haza röfögni.

Az Index pedig nemrég exkluzív interjút készített Dara Eszter Európa-bajnok, kétszeres olimpikon úszóval, aki többek között arról beszélt, hogy a pekingi olimpián Turi György egy szállodai szobában maga mellé ültette, majd a nyakát kezdte csókolgatni.