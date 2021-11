Szilágyi Liliána is megszólalt Turi György bántalmazásairól

Az elmúlt hetekben igencsak izzik a levegő Turi György, a Kőbánya úszóedzője körül, ugyanis korábbi tanítványai közül egyre többen lépnek ki a nyilvánosság elé olyan történetekkel, amelyekben testi fenyítéssel, lelki terrorral és szexuális zaklatással vádolják. Az úszóedző módszereiről és kettőjük kapcsolatának elfáradásáról először Késely Ajna mesélt lapunknak, majd jött Cseh László interjúja, amely hatalmas port kavart.

Most Dara Eszter, Szepesi Nikolett és Egerszegi Krisztina volt edzőtársa, Kiss Noémi után Szilágyi Liliána szólalt meg az abúzussal vádolt edző ügyében.

Az úszónő Turi a 24.hu-nak adott interjújára reagált, amelyben az edző bemutatott egy üzenetrészletet közte és tanítványa között. Az interjúban így nézett ki az üzenetváltás:

2020. január 1-jén kaptam tőle egy SMS-t. Itt van, mutatom. „Boldog új évet, egy szebbet, egy jobbat” – írta. Válasz: „Neked is, Lilu, vigyázz magadra, puszi.” „Á, rég volt, szép volt” – írta néhány szívecske kíséretében. „Köszönöm, Gyuri bácsi, így ennyi év múltán is!” „Ha maradtál volna, most az aranyért úszhattál volna, de legjobb esetben is éremért. Nagyon bánom” – céloztam a 2019-es felnőtt-vb-re, ahol Kapás Bogi gyengébb idővel (2:06.78) lett világbajnok, mint amilyennel Lilu 2014-ben ifjúsági olimpiai bajnok lett 200 pillangón (2:06.59). „Tudom, de akkor még nem én döntöttem sajnos. Én maradni akartam, és ezért nem maradhattam. De tudom, mire lettünk volna képesek!”