Ahogy arról már beszámoltunk, szerdán nyolc meccsel folytatódott a Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulója. A forduló számos érdekességgel szolgált, de olyanra, hogy egyazon játéknapon Messias, Mohamed és Jesus is gólt szerezzen, még nem volt példa.





A játéknap egyik legváratlanabb eredményét az Atlético Madrid–Milan-mérkőzés hozta, amelyen a vendégek győzelmét jelentő gólt a csereként beálló Junior Messias szerezte. A brazil születésű, de már évek óta Olaszországban élő Messias tündérmeseszerű karrierjéről már az Index is beszámolt, most elég, ha annyit felidézünk, hogy a harmincéves játékos 27 évesen mutatkozott be a Serie C-ben, 28 évesen a Serie B-ben, 29 évesen a Serie A-ban, és szerdán, élete első Bajnokok Ligája-meccsén bő 20 perc játék után eldöntötte a rangadót a Wanda Metropolitanában.









Egy másik brazil játékos gólja is 3 pontot ért csapatának a szerdai játéknapon. Gabriel Jesus szintén csereként beállva döntötte el góljával a találkozót. A Manchester City a francia Paris Saint-Germain ellen a második félidő elején hátrányba került, amelyet az ősszel Budapesten is megcsodált Raheem Sterling egyenlített közvetlen közelről, majd jött Gabriel Jesus, és megfordította a rangadót. Az olimpiai bajnok, Copa América-győztes brazil csatár már 19 gólnál jár a Bajnokok Ligájában.

A Milannal egy csoportban lévő Liverpool szerdán egy számára tét nélküli meccsen simán verte a Portót. A házigazda angolok az 52. percben Thiago Alcântara kapáslövésével szerezték meg a vezetést, majd a 70. percben Mohamed Szaláh döntötte el a találkozót. A Liverpool egyiptomi csatára, aki nyert már svájci és angol bajnoki címet, de Bajnokok Ligája-serleget is, már évek óta a világ egyik legstabilabb góllövője, nem véletlen, hogy idén is szerepel a neve az Év Játékosa díj esélyesei között.

(Borítókép: Junior Messias, Gabriel Jesus és Mohamed Szaláh. Fotó: Tim Goode / PA Images / Irina R.Hipolito / Europa Press / Clive Brunskill / Getty Images)