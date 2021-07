Fucsovics Márton sérülése miatt visszalépett az olimpián

A kettes pálya második mérkőzésére volt kiírva Fucsovics Márton a lengyel Hubert Hurkacz ellen, ám ma reggel a tájékoztató oldalon eltűnt a magyar teniszező a kiírásból. Mint kiderült, nem nyomdahiba: Fucsovics Márton vállsérülése miatt visszalépett az olimpiai tenisztornától – erről a Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatta az Indexet.

Fucsovics nemrégiben óriásit menetelt Wimbledonban: a füves pályás tenisztornán negyeddöntőbe jutott, ahol a későbbi győztes, világelső Novak Djokovicstól kapott ki három szettben. A szerb teniszezővel az elődöntőben találkozhatott volna a tokiói olimpián, ám erre nem kerül sor, hiszen a magyar játékos visszalépett.

Nehéz szívvel, külső-belső fájdalmakkal, de idő előtt búcsút kell hogy intsek életem első olimpiájának, melyen résztvevőként ott lehettem. Vállsérüléssel vágtam neki az útnak, amit szerettem volna inkognitóban tartani, mert ahogy azt többször is említettem már, sokat jelentett számomra az, hogy a pályafutásom során először sikerült eljutnom az olimpiára, ahol most sok-sok honfitársammal együtt versenyezhettem volna, dicsőséget szerezve ezzel a hazámnak. De bárhogy is megtettem mindent és megtettek itt értem a helyszínen is, és otthon is minden erőfeszítést annak érdekében, hogy pályára tudjak lépni, sok szempontot mérlegelve – főleg a teniszezőket érintő több órán át tartó folyamatos fizikai terhelést – mégis úgy döntöttünk, hogy a mai játéktól, a Hubert Hurkacz (ATP-12.) elleni mérkőzéstől játék nélkül visszalépek, a következő versenyekre tekintettel is. Sajnálom, hogy nem tudtam megmutatni hogy mire vagyok képes az olimpián. Remélem lesz még rá lehetőségem. Csalódott vagyok...