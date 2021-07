Újabb siker, negyeddöntőben férfi pólósaink

Mint ismert, a magyar válogatott a Görögország elleni szoros vereséggel kezdte meg ötkarikás szereplését, majd legyőzte a házigazda Japánt és Dél-Afrikát is. Utóbbi találkozót jó edzőmeccsként fogták fel a nemzeti csapat tagjai, jól szolgálta a felkészülést a szombati, Egyesült Államok elleni mérkőzésre. Az amerikaiak szintén legyőzték Japánt és Dél-Afrikát, majd egy góllal kikaptak Olaszországtól.

Märcz Tamás szövetségi kapitány úgy döntött, minden mezőnyjátékosára szüksége lesz az amerikaiak ellen, így ezúttal Vogel Soma maradt ki a mérkőzésre nevezett keretből – kulcsszerep jutott tehát Nagy Viktornak a kapuban.

1. negyed

A kék sapkában pólózó magyar válogatott szerezte meg a vezetést rögtön a ráúszás utáni első akcióból, Mezei Tamás köszönt be. Az amerikaiak két emberelőnyt is elszórakoztak, majd Alex Bowen révén egyenlítettek. Az első magyar fór kimaradt, majd Zalánki Gergő labdaszerzését követően kontrát fújtak ellenünk. A második emberelőnyt már gólra váltottuk, Pásztor Mátyás pattintott a rövidbe a rossz kéz oldalról. Az utolsó percre fordulva mindkét oldalon kihasználatlanul maradt egy fór, így az eredmény már nem változott. (1–2)

2. negyed

A második ráúszást követően labdaejtés következett, ezúttal az amerikaiaké lett a labda. Erdélyi Balázs rögtön ki is szórták, Johnny Hooper révén pedig egyenlített az Egyesült Államok. A túloldalon a magyar válogatott is emberelőnybe került, de előbb a kapus védett, majd a blokkba tüzeltünk. A negyed derekán fordult a kocka: Pásztor Mátyás kiállítását kihasználva Ben Hallock talált be egy centerezést követően, így a mékőzésen először vezettek az amerikaiak.

Varga Dénes klasszishoz méltóan akkor villant, amikor a legjobban kellett, az ő góljával egyenlített a magyar válogatott. Sokáig nem örülhettünk, Ben Hallock újra bevette a magyar kaput. A túloldalon másik klasszisunk, Vámos Márton is feliratkozott a góllövőlistára, ismét egál volt. A negyed utolsó magyar támadása egy centergólt hozott Hárai Balázstól, majd Hosnyánszky Norbert kiállítását kivédekeztük, így a nagyszünetben nálunk volt az előny. (4–5)

3. negyed

A fordulás után közel három percig nem láthattunk gólt, pedig az amerikaiak két emberelőnyt is kaptak ebben az időszakban, sőt, még időt is kértek az egyiknél. A magyar védekezés azonban jól működött, a túloldalon pedig Manhercz Krisztián talált be, így kettő volt közte. Egy Nagy Viktor-védést követően visszaúszás közben kiküldtek egy amerikait, Märcz Tamás azonnal időt is kért, tudta, hogy ez kulcsfontosságú támadás lehet. A kitalált taktika bevált, Vámos Márton balkezes bombája a rövidben kötött ki.

Valamivel kevesebb mint két perccel a játékrész vége előtt Manhercz pazar ejtéssel vette be az amerikai kaput, megnyugtató előnyre tett szert a magyar válogatott. A túloldalon hiába jött a sokadik kiállítás – alig maradt olyan magyar mezőnyjátékos, akinek eddigre ne lett volna legalább egy –, előbb Nagy Viktor védett, majd jó volt a sánc. A végén Hooper kipontozódott, ezzel zárult a harmadik negyed. (4–8)

4. negyed

Erdélyi Balázs kipontozódott az utolsó játékrész elején, de a jó védekezésnek köszönhetően az amerikaiak nem tudtak közelebb zárkózni. Sőt! Kiharcoltunk egy ötméterest is, amit Varga Dénes biztos kézzel a jobb alsóba vágott. A közel 10 perces amerikai gólcsendet Alex Obert törte meg, majd Luca Cupidótól érkezett az újabb találat, ezúttal emberelőnyből.

Három perc maradt a mérkőzésből, amikor kiszórták Jansik Szilárdot, az Egyesült Államok pedig időt kért. Hannes Daube kihasználta a fórt, így felzártkóztak két gólra az amerikaiak. Nagyon fontos emberelőnyös gólt pattintott a rövidbe Manhercz Krisztián, amikor az órán 107 másodperc volt még hátra.

A mérkőzés magyar góllal és győzelemmel zárult, ami negyeddöntőt ért nekünk. Folytatás hétfőn, magyar idő szerint éjjel 3 órakor Olaszország ellen.

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA, CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

Egyesült Államok–Magyarország 8–11 (1–2, 3–3, 0–3, 4–3)

(Borítókép: Hosnyánszky Norbert az amerikaiak elleni mérkőzésen. Fotó: Kovács Tamás / MTI)