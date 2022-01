Szakértő Szilágyi Liliána ügyéről: ezek a minták öröklődnek

Lénárt Ágota szerint az is előfordulhat, hogy nem fogja tudni oly módon nevelni a gyerekét, mint ami optimális lenne.

Mint arról írtunk korábban, testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolja Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes úszó az édesapját, a korábbi olimpikon úszó Szilágyi Zoltánt. A 25 éves sportoló az Elviszlek magammal című műsor december 29-én megjelent adásában beszélt arról, amit gyerekként át kellett élnie, majd közösségi oldalán is megosztotta a történetet követőivel.

Bántalmazott az apám. Testileg. Lelkileg. Szexuálisan. Gyermekkoromtól kezdve. Folyamatosan és kiszámíthatatlanul, ha épp olyan kedve volt, élvezve a hatalmának a gyakorlását felettem. Legyen szó testi fenyítésről, megfélemlítésről, szeretet- és figyelemmegvonásról vagy szexuális visszaélésről

– írta szerdai bejegyzésében az úszó, aki kitért arra is, hogy édesapja nemcsak őt, hanem édesanyját és húgát is rendszeresen bántalmazta. Bejegyzésében kiemelte, biztos abban, hogy lesznek majd olyanok, akik nem hisznek majd neki, de szeretné megosztani, mi történt vele.

Az apámnak is minden bizonnyal lesz erre válasza. Az apámnak, dr. Szilágyi Zoltánnak, a jómódú, tökéletes modorú ügyvédnek és a gyerekekkel foglalkozó úszóedzőnek. Akiről valószínűleg senki nem hinné, hogy a négy fal között milyen az igaz énje valójában

– írta Szilágyi Liliána, akinek valóban nem kellett sokáig várnia édesapja válaszára.

A jelenleg ügyvédként dolgozó Szilágyi Zoltán nyílt levélben reagált az ellene felhozott vádakra (a teljes levelet ide kattitva olvashatják). Levelében kiemelte, hogy „amit állítasz, az ellen nem lehet védekezni, hiszen hogyan bizonyítsam, hogy sosem vertelek vagy bántalmaztalak sem téged, sem édesanyádat, sem húgodat. Ugyanakkor az ügyben a kijelentéseid miatt általam indítandó büntetőeljárás során ez várhatóan tisztázódni fog”.

Minden egyes hamis szavad egy-egy késszúrás a szívembe, de nagykorú vagy, és felelős a saját döntéseidért, cselekedeteidért. Azt csak remélni merem, hogy egyszer, amikor majd szembenézel azzal, hogy mit tettél, te meg tudsz majd bocsátani magadnak

– írta nyílt levelében Szilágyi Zoltán, akit később kisebbik lánya, a szintén úszó Szilágyi Gerda nyílt levélben védett meg (a teljes levelet ide kattintva olvashatják).

Édesapám soha nem abuzált, ahogy Szilágyi Liliánát sem

– emelte ki levelében Szilágyi Gerda, aki hozzátette: „édesapám lejáratókampányát, karaktergyilkosságát is felháborítónak tartom, mert ő nem tett mást a magánéletben és az úszósporton belül is, mint adott”.

A szakértő értékel

Az Inforádió Lénárt Ágota Ilona sportpszichológus, pszichoterapeuta, az olimpiai csapat sportpszichológiai csapatának vezetője, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetője véleményét kérte ki az ügyben. Elmondása szerint nagyon fontos, hogy az ilyen traumákat feldolgozzuk, mert jelentősen megnehezíthetik a további életvitelt, másrészt pedig azért,

mert ezek a minták öröklődnek.

Elmondta, hogy olyan esetről is tudnak, amikor valaki azt mondja, hogy „engem is vertek, és mégis milyen jó felnőtt lettem”. Ezt a helyzetet – ami hasonló a Stockholm-szindrómához, amelyben az áldozat megszereti a fogvatartóját, vagy legalábbis azt gondolja, hogy amit ő elszenvedett, az jó – mindenféleképpen meg kell akadályozni, ahogy azt is, hogy ez a minta továbbmenjen – vélekedik a pszichológus.

A szakember kiemelte, hogy a történtek kihatnak az önbecsülésünkre, a társadalmi kapcsolatainkra, a családalapításra. Lénárt Ágota hozzátette, az is előfordulhat, hogy nem fogja tudni oly módon nevelni a gyerekét, mint ami optimális lenne. Szerinte ebből is látszik, hogy nagyon széles körű kisugárzási területtel bír egy ilyen eset.

Sajnos a sportban vannak olyan fékezőerők, amik sokszor lehetetlenné teszik azt, hogy a sportoló jelentse az esetet, vagy valamilyen módon megoldást tudjon találni arra, hogy vele így bántak

– mondta a szakember, magyarázva ezzel, hogy miért pont most és ilyen módon osztja meg a történteket Szilágyi Liliána. A pszichológus úgy véli, hogy különböző fórumok is nagyban segítenének a feltárásban, és az is rendkívül fontos, hogy megismerjék a társadalom tagjai, nekik milyen lehetőségük van arra, hogy az ilyen eseteket megakadályozzák vagy kezeljék.

Lénárt Ágota kifejtette, hogy a legfőbb nehézséget a gyerekeknél lehet tapasztalni, mert ők még nem tudják eldönteni, hol van az a határ, amikor valami már bántalmazásnak minősül.

A sportpszichológus szerint az edzői etikai kódexbe be kellene kerüljenek az ilyen esetekre vonatkozó szabályok.

Az előírások már természetesen megszülettek, de azok betartatása, megvalósítása, azt gondolom, még sok területen várat magára – tette hozzá a szakember.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Szilágyi Liliána 2016. április 24-én. Fotó: Bődey János / Index)