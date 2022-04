30 millió forintra pereli be Szilágyi Liliánát a saját édesapja

Szilágyi Liliána édesapja, Szilágyi Zoltán keresetet ad be lánya ellen, amelyben 30 millió forint kártérítést követel tőle rágalmazás és a jó hírnevének megsértése miatt – értesült a Blikk.

Szilágyi Liliána tavaly év végén állította először azt, hogy az édesapja több alkalommal, szexuális értelemben is bántalmazta őt. Legutóbb néhány napja, egy podcastben beszélt ismét arról, hogy kiskorúként miként bántalmazták szexuálisan a saját családjának tagjai, ekkor ismét szót ejtett saját édesapjáról is.

Ha egy apa egy ágyban alszik a lányával, aki arra ébred, hogy a hímvesszője megmerevedve nekinyomódik a hátához, és nem érti, hogy mi történik, az szexuális zaklatás? Vagy, hogy egy lány első menstruációja után az apja a bugyiját elteszi, szagolgatja és mindenféle dolgokat mondogat rá? Vagy milyen dobozba tennéd, ha egy 19 éves lánynak a bugyijába nyúlva a szeméremdombját simogatná valaki?

– hangzott el a műsorban.

Az úszónő édesapja, Szilágyi Zoltán már a botrány kezdetekor jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet. A Blikk úgy értesült, hogy ez hamarosan tényleg megtörténik: Szilágyi Zoltán ügyvédje ugyanis közölte Szilágyi Liliána édesanyjával, hogy bepereli a lányt (Szilágyi Zoltán és volt felesége, Gyarmati Eszter közt már eddig is legalább három per zajlott vagy zajlik, vélhetően ezért neki mondta most ezt el). Az ügyvéd közlése szerint

Szilágyi Zoltán személyi jogi eljárást kezdeményez, amelyben 30 millió forintra pereli a saját lányát.

A férfi a Blikk megkeresésére nem nyilatkozott erről részletesebben, egy bennfentes viszont azt mondta: „Ezek a perek nem csak a pénzről szólnak. Szilágyi Zoltán ügyvédként otthonosan mozog ebben a világban, így akarja megtörni a feleségét és a lányát, aki próbál megnyugvást, lelki békét találni”.

Dr. Bacsek György ügyvéd ezzel egybevágóan ugyancsak azt mondta a lapnak, hogy ekkora összeget a bíróság szinte biztosan nem fog megítélni.

A sérelemdíj összege több tényezőtől, például az alperes anyagi körülményeitől is függ, de a jelenlegi bírósági gyakorlat által megítélt összeg az ötmillió forintot jellemzően nem haladja meg idehaza

– fejtette ki, hangsúlyozva azt is, hogy ezekben az esetekben mindig a felperesnek kell bizonyítania a róla elhangzott állítás(ok) hamis voltát.

Ellentmondó vizsgálati eredmények, sok a kérdés

Szilágyi Liliána ügyében egyébként nemrég derült ki, hogy a rendőrség már lezárta a hivatalból, kiskorú bántalmazása miatt indított nyomozást. Azt írták: az úszónőt három alkalommal is hiába keresték a BRFK nyomozói, nem volt hajlandó hivatalos vallomást tenni, emiatt pedig még csak a bűncselekmény elkövetésének gyanúját sem tudták megállapítani. Jogi képviselőjének helyettese viszont tagadta, hogy Szilágyi Liliána három idézést kapott volna.

Rajtuk kívül a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) is egy külön vizsgálatot folytatott az ügyben, ennek végeredménye viszont az lett, hogy Szilágyi Liliánának az édesapjával szemben tett nyilatkozatai megfelelnek a valóságnak. A MÚSZ ennek alapján

Szilágyi Zoltánt további intézkedésig nemkívánatos személynek nyilvánította a rendezvényein.

„Nem tudunk igazságot szolgáltatni, és biztos vagyok benne, hogy kritikák is fogják érni a bizottság határozatát. Egy dolgot tudok garantálni: elfogultság- és befolyásmentes határozat született” – mondta a döntésről Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke.

(Borítókép: Szilágyi Liliána. Fotó: Illyés Tibor / MTI)