Győzelmet érdemelt a németek szerint a Rossi-tizenegy

Mielőtt olvasóink azzal vádolnák az Indexet, hogy elfogult a magyar labdarúgó-válogatottal, szemlézzük gyorsan a német újságokat! Nem mi írjuk, hanem a Kicker, a legolvasottabb német sportlap: szerencsével harcolta ki a vendégcsapat a döntetlent szombat este a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája-összecsapáson. A Bundesliga.de honlap is leszögezi: a házigazda pontszerzése több mint megérdemelt.

A német média egyöntetűen arról ír a szombat esti Magyarország–Németország labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzést értékelve, hogy a házigazda szempontjából minimum a döntetlen megérdemelt, és Manuel Neuernek köszönhető a pontmentés.

Egyszersmind kiemelik, hogy a hangulat és a közönség viselkedése ezúttal példaszerű volt.

Kezdjük a lapszemlét a Berliner Zeitunggal. A tudósítás címe: Csak 1–1 Magyarországon. Elfelejtett nyerni a német válogatott?

Markus Lotter, a lap Budapestre kiküldött tudósítója a cikk bevezetőjében arról értekezik, hogy a 2019-ben átadott Puskás Aréna – amelyet Lothar Matthäus, a korábbi magyar szövetségi kapitány előszeretettel nevez ékszerdoboznak – a múltban többször is botrányos jelenetek helyszíne volt, atrocitások érték a színes bőrű játékosokat, és szélsőséges megnyilvánulások is történtek jobboldali radikálisok részéről. Szombaton viszont civilizáltan viselkedett a közönség, szép csendben hallgatta a német himnuszt, majd a magyart 64 200 torok énekelte. A 65 000 néző között 800 német szurkoló foglalt helyet.

Ami a meccset illeti: a lap szerint Manuel Neuer mentette meg a döntetlent a németek számára. Igaz, hogy a 72. percben Hofmann óriási lehetőséget packázott el, amikor lövés helyett Wernert akarta még jobb helyzetbe hozni, ugyanakkor a németek világklasszis kapusa a 44. percben hatalmas bravúrral hárította lábbal Fiola közeli lövését, majd a hajrában Sallai, Gazdag és kétszer Ádám Martin helyzeténél állta a sarat a Bayern kapuvédője.

A Kicker egyértelműen leszögezi, hogy szerencse kellett a német pontszerzéshez, a Bundesliga.de pedig azt emeli ki, hogy a magyarok felülről remiztek, a házigazda pontszerzése több mint megérdemelt.

A Bild címében annak örül, hogy csak télen lesz a világbajnokság, és nem most, mert sorozatban negyedszer is csak döntetlenre volt képes Hansi Flick válogatottja. Ugyanakkor azt is megemlíti a lap, hogy a német szövetségi kapitány lassan egyéves országlása alatt veretlen a Nationalmannschaft, nyolc győzelem és négy döntetlen a mérleg a tizenkét mérkőzésen.

A német válogatottnak nagy szerencséje volt a 44. percben, amikor Neuer lábbal parádésan védte Fiola lövését, fordulás után pedig beletörött a fogunk a magyar védelembe

– írja a Bild.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung sem elégedett a német teljesítménnyel. Christian Kamp azt írja a Puskás Arénából, hogy a gyors gólváltás után frissebbnek és motiváltabbnak tűnt a magyar válogatott, kiváltképp Fiola, akinek közeli lövését hatalmas bravúrral, lábbal kellett védenie Neuernek, és a hajrában is a világklasszis kapusnak volt köszönhető, hogy sikerült elvinni egy pontot a félelmetes Puskás Arénából.

A Berliner Morgenpost újságírója, Sebastian Wessling azzal kezdi tudósítását, hogy a tavaly nyári Európa-bajnokság tapasztalatai alapján lehetett tartani a magyar közönségtől, főleg, hogy a Carpathian Brigade szélsőségesei az első félidőben a német kapu mögött helyezkedtek, de ezúttal semmivel sem volt rosszabb a helyzet, mint bármelyik Bundesliga-meccsen. A továbbiakban az újságíró kiemeli Fiola hatalmas helyzetét a 44. percben – bár a magyar játékos nevét Fionának írja, biztosan Shrek feleségére gondolt... –, majd azt is elismeri, hogy a hajrában a magyaroknak voltak a veszélyesebb helyzetei.

Carsten Scheele, a Süddeutsche Zeitung Budapestre kiküldött tudósítója kiemeli, hogy többször is Manuel Neuer mentette meg a döntetlent a németeknek.

Magyarország ellen már tavaly Münchenben, a 2–2 alkalmával is szenvedtünk, és most sem alakult másképp

– olvasható a lap hasábjain. A hajrában kiderült, mennyire sérülékeny a német védelem, mert Ádám Martin fejesénél és Gazdag távoli lövésénél is Neuer bravúrja kellett a döntetlen megőrzéséhez – írja a bajor újság.

(Borítókép: A német Manuel Neuer kapus hárít egy lövést a labdarúgó Nemzetek Ligája 3. fordulójában játszott Magyarország–Németország-mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2022. június 11-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)