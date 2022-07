Az élsport veszélyei: nincs eredmény kockázat nélkül

Vajon mi történt volna, ha edzője, Andrea Fuentes nem veszi észre, hogy az úszónő lábai a normálisnál sápadtabbak? Az árnyalat riadóztatta, ami után villámgyorsan reagált, és vízbe ugrott, hogy kimentse tanítványát.

Végül, ahogy Fuentes számos újságírónak elmondta, minden szerencsésre sikeredett.

Akik nem néznek műúszást, azok számára a legmegdöbbentőbb, hogy ami Alvarezzel Budapesten történt, az a sportággal járó kockázat.

Fuentes immár másodszor mentette meg Alvarezt. Tavaly egy olimpiai selejtezőn ugrott a medencébe, hogy biztonságba helyezze a 25 éves versenyzőt – emlékeztetett a CNN.

Az AFP fotósa, Oli Scarff fotós által készített rendkívüli képek világítanak rá arra, hogy a rendkívüli teljesítményeknek gyakran magas ára van.

Oli Scarff's heart-stopping photographs of Anita Alvarez losing consciousness as she took part in the World Aquatic Championships moved millions around the world.

This is the story behind the photographs and the @AFP technology that made them possible

