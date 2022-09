Megszólal Szilágyi Liliána édesanyja

Szilágyi Liliána tavaly év végén az Elviszlek magammal című műsorban beszélt először azokról a testi és lelki borzalmakról, amelyek őt, édesanyját és húgát érték a korábbi olimpikon úszó édesapja által. Az ügyvédként dolgozó Sz. Zoltán a vádak elhangzása után beperelte a lányát, mert szerinte a gyermeke hazudik. A nyilvánosság előtt zajló családi dráma pénteken újabb fejezetéhez ért, Szilágyi Liliána a bíróságon is súlyos dolgokat állított az apjáról.

Az alperes ügyvédje, Keviczki István a Borsnak azt mondta, védence már nagyon vágyott arra, hogy édesapja jelenlétében is elmondhassa állításait.

Liliána édesapja tévképzetben van, hiszen ő úgy véli, ez egy ellene folyó lejárató hadjárat. Szó sincs ilyesmiről: Liliána nagyon erős elhivatottságot érez abban a tekintetben, hogy a családon belüli erőszak visszaszoruljon, illetve az élsport közegében is megszűnjön ez a jelenség. Minden olyan, hasonló helyzetben lévő áldozat hangja szeretne lenni, akinek nincs lehetősége megszólalni

– hangsúlyozta Szilágyi Liliána jogi képviselője.

Keviczki István hozzátette: védence is nehéz helyzetben van, mert ezek régi dolgok, nagyon nehéz őket pontosan felidézni, még akkor is, ha valaki óriási munkát fektet abba, hogy rekonstruálja magában az eseményeket.

Szilágyi Liliána édesanyjának van a legnagyobb rálátása az eseményekre

Az ügyvéd jelezte, a törvény lehetővé teszi, hogy ha közérdek vagy nyomós magánérdek indokolja, akkor úgynevezett valóságbizonyításra kerüljön sor, és az erre irányuló indítványuknak a bíróság helyt is adott.

Ebben a körben megszólal például Liliána édesanyja, akinek a legnagyobb rálátása van ezekre az eseményekre.

„A bírósági perben sokára lesz folytatás, mert kiterjedt nyomozás fog elindulni. Ez utóbbi átfutása alsó hangon is egy-másfél év, és addig ez a bírósági ügy nyugszik. A kulcsdolog az a bizonyos fojtogatásos történet, mert annak kapcsán a bíróság is utalt arra, hogy akár életellenes cselekmény kísérlete is szóba kerülhet. Ha így lesz, akkor ez egy nagyon komoly, súlyos következményekkel járó büntetőeljárás lehet” – nyilatkozta Keviczki István a lapnak.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Szilágyi Liliána a tárgyalóteremben. Fotó: Szollár Zsófi / Index)