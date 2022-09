Az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, Szilágyi Liliána decemberben, az Elviszlek magammal című műsorban beszélt először azokról a testi és lelki borzalmakról, amelyek őt, édesanyját és húgát érték a korábbi olimpikon úszó édesapja által.

Szilágyi később több interjúban és saját Instagram-oldalán is beszélt a bántalmazás hatásairól – mint fogalmazott, mindezt azért tette, hogy saját tragikus sorsán keresztül segíteni tudjon mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak, járhatnak és hasonló bántalmazás áldozataiként kiálljanak önmagukért.

Sajtóhírek szerint az apa már a botrány kezdetekor jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet. A felek között még június elején lett volna egy békéltető tárgyalás, ám itt nem jutottak dűlőre, Szilágyi Liliána kijelentette, nem akar és nem is fog békülni, így a peres eljárás elkerülhetetlen.

Az egyébként ügyvédként dolgozó, így a jogi térben kifejezetten rutinosan mozgó édesapa becsületsértés miatt fogta perbe lányát. A nyári bírósági szünetet követően péntek délután a Budapesti II. és III. kerületi bíróság épületében meg is kezdődött a tárgyalás a két főszereplő meghallgatásával.

Az önmagát képviselő felperes a meghallgatás elején kérvényezte zárt tárgyalás elrendelését, ám ezt a felek érveinek meghallgatása után dr. Fülöp Natasa bíró elutasította. A felperes ezzel együtt nem adott lehetőséget arra, hogy a helyszínen megjelent újságírók és fotósok felismerhető módon szerepeltessék tudósításaikban.

A peranyag ismertetése után egyértelművé vált, amit eddig is sejteni lehetett, azaz hogy elhúzódó ügy áll a felek előtt: a bírónő jelezte, a peranyag több része is közvádas, emiatt kiskorú veszélyeztetése és életellenes cselekedetek miatt feljelentést tesz majd a Szilágyi Liliána kárára korábbi állításai alapján elkövetett bűncselekmények gyanúja miatt. Ebből következően azt is megjegyezte, ha ebből a feljelentésből nyomozás, majd per indul, jelen rágalmazási pert felfüggeszti, egészen addig, amíg a rendőrségi vizsgálat eredményre nem jut. Okfejtése szerint az így indítandó eljárás kivizsgálása önmagában választ kell adjon arra, a sportoló állításai jogosak voltak-e vagy sem, így pedig megalapozott lehet-e az apa rágalmazási keresete.

„A különböző fórumokon elhangzott állítások csak nagyon apró részletei a valóságnak” ­– jelentette ki Szilágyi Liliána, miután vállalta, hogy vallomást tesz a bíróság előtt az asztalra kihelyezett naplójára pillantva. Ügyvédje mindezt azzal egészítette ki, védence a korábbi nyilatkozataiban igyekezett azokra az emlékeire és élményeire fókuszálni, amelyeket akár közvetve, tanúk segítségével, de bizonyítani tud.

Az ifjúsági olimpiai bajnok többször is elsírta magát, könnyekkel küszködve idézte fel, az első konkrét emléke két-három éves korából való, ami a lelki és fizikai abúzus köréhez köthető: ez az emlék egy családi veszekedésről szól, ahol gyermekfejjel igyekezett édesanyja védelmére kelni. „Emlékszem még, hogy anyám rengeteget sír, rengeteget tart az ölében és mondja, majd meg fogja oldani. Arra emlékszem, hogy nagyon sokszor félek, akkor még nem tudtam, mitől félek, és ez az érzelmi történet azóta is végigkíséri az életemet.”

Meztelen mérlegelés

„2005-ben elkezdte vizsgálgatni, nőiességemben változom-e, nő-e a cicim vagy a szeméremszőrzetem... Ránézett, kommentálta, volt, hogy megfogta, de ez már inkább a későbbiekben volt” – felelte a bírónő pontosítást kérő közbevetésére. Lealacsonyító, megalázó, fájdalmas – ezekkel a jelzőkkel illette emlékeit, felidézve, hogy gyermekkorában, amikor ritmikus gimnasztikázott, édesapja hétről hétre meztelenre vetkőztetve állította mérlegre, a súlyát ellenőrizve, testét tetőtől talpig végigelemezve, hol kellene még változnia, honnan fogyhatna. „Emlékeim szerint nagyon sokszor jeleztem neki, hogy nem akarom, hogy ezt csinálja” – mondta.

Az úszó elmondása szerint fizikai bántalmazást ritkábban szenvedett el, annál többször kellett végignéznie azt, ahogy édesapja édesanyját bántalmazza. „Hajtépés. Ökölütés. Hasba rúgás. Fojtogatás. Falra feltolás” – sorolta érezhetően újra meg újra elcsukló hangon.

Amikor Gerda (2003-ban született, még most is édesapjuknál élő húga – a szerk.) megszületett, megfogadtam, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy ne érje bántalom. Hétéves voltam, és erőmhöz mérten mindent megtettem azért, hogy ne lássa, ne hallja, hogy a családunkban mi van. Annyi szerencsém volt, hogy ekkor kezdtem úszni, és édesapám figyelme annyira nem terjedt ki Gerdára. Bármikor, amikor veszekedés vagy tettlegesség volt, én megfogtam és elvittem olyan messzire, amennyire csak tudtam a lakáson belül. Feltettem a fejére egy fülhallgatót, elvontam a figyelmét, babáztam vele. Viszonylag sikeresen. Amit azért bánok most, mert nem lát tisztán a húgom, és rettenetesen sajnálom, hogy ilyen helyzetben van

– mondta arról, szándéka ellenére is segíthette azt, hogy édesapja jelenleg nagyobb befolyással lehet a testvérére, mint őrá tudott lenni.

Azt állította, apja többször is tudatosan megpróbálta anyai ági nagyszülei ellen hangolni. El is tiltotta tőlük, gyakorta becsmérelve a rokonait, háromszoros olimpiai bajnok nagyapját, Gyarmati Dezsőt jellemezve például: „Ávós b*zi besúgó, illetve a nagymamám egy román büdös kurva. Mindent, amit elértek, azért érték el, mert jól helyezkedtek. Ennek ellenére nagyapám rengeteget segített neki, hogy béke legyen otthon” – idézte fel.

Szilágyi Liliána azt is elmesélte, a 2009-es EYOF-bronzérem után sem volt elégedett az édesapja, aki ekkorra rákapott arra, hogy ne a lányt, hanem az édesanyját bántalmazza, úgy, hogy azt Liliánának is végig kell néznie. „Az oka az volt, hogy fürdőruhában ne látszódjon rajtam” – tette hozzá, aki azt vallotta, rendszeres volt, hogy egy-egy gyengébbnek ítélt úszóteljesítménye miatt ilyen büntetésben részesült.

Testvére is a terror eszközévé válhatott

„Apámnak sok olyan megélése lehetett nagyon fiatalon, amitől ilyen lett – és ez nem felmentés –, szüksége lett volna segítségre nagyon fiatal korától kezdve. Szerintem sokszor ő sem értette, mit miért csinál.”

2009-ben jött meg az első menzesze, amit rosszul élt meg, mert édesapja már jó előre sokszor kifejezte, ez „kurválkodásra való indok”, emiatt aztán próbálta titokban tartani, hogy már menstruál. „Apám, emlékeim szerint, az első menstruációmból mintát vett vattával és eltette. S ez nagyon furcsa volt. (...) Nem tudom pontosan az idejét ennek, apám és anyám nem aludtak együtt, viszont én együtt aludtam apámmal viszonylag idős koromig.

Van egy olyan emlékem, ahol bejön a szobába, mindig átkarol, kiskifli-nagykiflibe fektet engem, és volt olyan, hogy arra keltem fel, hogy a megmerevedett nemi szerve hozzám nyomódik.

Azt a bírónő kérdésére sem tudta megmondani, hogy édesapja ébren volt-e ekkor, vagy aludt. „Nem mertem megmozdulni sem.”

„Egész kiskoromtól kezdve mondta, hogy neki nehéz, hogy szép vagyok, mert neki kell megvédenie a többi férfitól, akik biztos meg akarnak erőszakolni. Később, amikor már 15-16 éves voltam, volt egy liftes jelenet, magas sarkúban voltam és ki voltam kenve, ketten voltunk a liftben, megsimogatta az arcom, és azt mondta, ha most egyidősek lennénk, szerelmes lenne. Azt éreztem, apám össze van zavarva. Azt gondolom, hogy vonzódott hozzám, amit nem tudott kezelni” – felelte a kérdésre, volt-e olyan élménye, amikor az apja egyértelműen szexuális célzattal közeledett felé.

Volt egy olyan játék, hogy meztelen futi. Ez az volt, hogy le kellett vetkőzni meztelenre és fürdés előtt kergetőztünk a házban. Anyám többször jelezte, hogy ez nem egészséges.

Felidézte, volt, hogy apja arról oktatta ki, hogyan hathat a férfiakra, hogyan kell szexuálisan kielégíteni valakit, vonzónak mutatkozni annak érdekében, hogy célt érjen. Ezekben a szituációkban kellemetlenül érezte ugyan magát, de ellentmondani nem mert.

„Volt egy olyan, mikor 19 éves voltam, hogy egy edzőtáborba lejött, és ott az ágyamon befektetett az ölébe és elkezdte simogatni az alsó hastájamat, és a nadrágba is belement a keze, de a nemi szervembe nem nyúlt. A bőrömet érintette, a szeméremdombomat is megfogta. Ennyire emlékszem, olyan volt, mintha az agyam kikapcsolt volna.” Az eset nem sokkal azelőtt történt, hogy elköltözött volna az apjától.

„Nem kell, hogy úgy viselkedjek, amit mondd, de akkor a Gerda jön” – fenyegette elmondása szerint, amikor függetlenedni próbált az apjától és a 2012-es olimpia után szeretett volna külföldre költözni, hogy ott dolgozzon az egyik volt edzőjével.

Halálvágy mint megváltás

Ezek után nem mert elköltözni, féltve édesanyját és testvérét. Sőt, teljes hűséget fogadott. „Nagyon-nagyon rossz állapotban voltam. Anyám is rossz állapotban volt. Kifejeztem neki, hogy mindenemet odaadom neki, annak érdekében, hogy béke legyen. Itt azt jelentette, nem fogok felállni ellene, még szavakban sem fogok kifejezni semmit. Erre azt mondta, ez lesz a sikerem kulcsa, hogy ő tudja, mi kell nekem. Anyámat itt már közellenségként kezelte, csakis anyagi és pozícióbéli előnyök miatt tartotta maga mellett. Anyámtól teljesen el kellett fordulnom a béke érdekében. Ellenségesnek kellett lennem vele. Azt várta tőlem, hogy levegőnek nézzem anyámat. Ekkor mondta azt, amit, biztos vagyok benne, hogy használni fog a későbbiekben, hogy van egy olyan érzése, hogy Gerda nem az ő gyereke, és anyám egy k*rva. Ennek ellenére vele burkolódzik a mai napig. Használja a húgomat, miután ezt a mondatot kimondta róla a száján” – sorolta egyre indulatosabban vallomása közben.

A helyzet odáig fajult, hogy 2015-ben öngyilkosságot kísérelt meg: „Azt éreztem, nincs vesztenivalóm.”

A sikertelen kísérlet után ismét megpróbált a sportolói karrierjébe menekülni, eközben fokozatosan felkészülni arra, hogy tudna testvérével és édesanyjával együtt csak-csak kikeveredni a helyzetből. 2017-ben aztán újabb jelentős konfliktus tört ki apa és lánya között, Liliána pedig elmondása szerint hosszú ideje először érezte úgy, eljött az idő, hogy megvédje magát. Visszaütött, rúgott, karmolt, mígnem megrémülve a következményektől inkább megadta magát a bántalmazásnak. Mint felidézte, ismét eljutott arra a pontra, talán a legjobb, ha meghal, édesapja azonban nem csillapodott, földre terítette és ott fojtogatni kezdte.

»Megöllek, te büdös kis k*rva, megöllek, te ribanc« – kiabálta, és igazából hagytam magam, mert az éreztem, ha ennek az egésznek vége, akkor nekem már nincs több fájdalom, nincs többé olyan élet, amit mellette éltem, illetve lehet, a húgom és az anyám meg tud menekülni ebből a helyzetből. Boldog voltam valahol, hogy az apám keze által meg tudok halni. Már kezdtem nem látni.

A verekedés hangjaira aztán az édesanyja épp időben érkezett, a beavatkozása után pedig az apja inkább otthagyta őket és elment otthonról. „Nem akartam, hogy ügy legyen, hiába voltak nyomok. Az olimpiára készültem és azt éreztem, ennek vége lenne. Illetve azt sem akartam, hogy apámat elszámoltassák a tetteiért.” Hozzátette, a teljes családját féltette attól, mi történik, ha kipattan a botrány.

„Nagyon sokszor elhangzott, hogy ügyvéd, messze elér a keze, és anyámat fogja börtönbe záratni. Akkora hatalmat gyakorolt az életünkben, teljes mértékben elhittem neki, hogy bármilyen pozícióból jól tud kijönni.”

Az ekkor már több mint egy órája tartó meghallgatáson ezután szünetet rendelt el a bíró, a folytatásban pedig újabb kérdést már nem tett fel az alperesnek.

Az elmúlt időszakban nagy nehézségeim voltak az önelfogadással. A szexualitás maga a büntetés egy formája volt. Azt tanultam meg, az az, amivel én vissza tudom adni a férfiaknak mindazt, amit megkövetelnek tőlem. Rengeteg olyan helyzetbe kerültem, aminek az önbüntetés, a fájdalom okozása volt a célja. Ehhez mérten vannak, voltak olyan mentális, pszichés eltorzulásaim, amelyek miatt rengeteg munkába került, hogy itt lehessek. Ilyen az apakomplexus és a depresszió. Alapvetően nem volt célom, hogy apámat lejárassam, de igenis szeretnék kiállni magamért és a húgomért, azért, ha egyszer ő úgy dönt, szeretné meghallgatni az én részemet. Illetve rengeteg embert képviselek, akiknek nincs hangjuk, még nincs, vagy nem volt. Tiszta szívvel képviselem ezt az ügyet

– foglalta össze helyzetét, mindazt, milyen mai napig érezhető nyomokat hagyott benne az elmúlt bő húsz év. Az ülést ezt követően berekesztették, a bíró pedig ismét nyomatékosította, a vallomás jegyzőkönyvét mellékelve feljelentést tesz a rendőrségnél, jelen ügyben új tárgyalási napot ki sem tűzött egyelőre emiatt.

Ellentmondó vizsgálati eredmények

Szilágyi Liliána eredeti ügyében egyébként már nem nyomoznak, április végi a hír, hogy a rendőrség már lezárta a hivatalból, kiskorú bántalmazása miatt indított vizsgálatot. Azt írták: az – azóta már hivatalosan is visszavonult – úszót három alkalommal is hiába keresték a BRFK nyomozói, nem volt hajlandó hivatalos vallomást tenni, emiatt pedig még csak a bűncselekmény elkövetésének gyanúját sem tudták megállapítani. Jogi képviselőjének helyettese viszont tagadta, hogy Szilágyi Liliána három idézést kapott volna. Utóbbi történetet a pénteki bírósági tárgyaláson is felidézték, az elhangzottak szerint a sportoló tudatosan zárkózott el a hivatali eljárástól, abban a reményben, hogy így nem kell egy éveken át húzódó peres ügyben újra meg újra találkoznia apjával.

A rendőrségen kívül a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) is egy külön vizsgálatot folytatott az ügyben, ennek végeredménye viszont az lett, hogy Szilágyi Liliánának az édesapjával szemben tett nyilatkozatai megfelelnek a valóságnak. A MÚSZ ennek alapján

SZILÁGYI ZOLTÁNT TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG NEMKÍVÁNATOS SZEMÉLYNEK NYILVÁNÍTOTTA A RENDEZVÉNYEIN.

„Nem tudunk igazságot szolgáltatni, és biztos vagyok benne, hogy kritikák is fogják érni a bizottság határozatát. Egy dolgot tudok garantálni: elfogultság- és befolyásmentes határozat született” – mondta a döntésről Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(Borítókép: Szilágyi Liliána a tárgyaláson 2022. szeptember 16-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)