Dibusz nagyon jól védett, a bónusz az lett volna, ha gólt is rúg

Milos Milojevics, a Crvena zvezda edzője ezúttal sokkal rendezetlenebb frizurával jelent meg a meccset követő sajtótájékoztatón, mint egy hete, amikor a Crvena zvezda 4–1-re legyőzte a Ferencvárost az Európa-liga H csoportjának 3. fordulójában. A szerb tréner azonban gyorsértékelésében még nem zárta ki a továbbjutás lehetőségét:

Esélyeink még vannak, de most már nem csak saját magunktól függ a sorsunk. Erősebben kell koncentrálnunk, mint ahogy ma tettük. Tisztább helyzeteket kell kidolgoznunk, és azokat be kell rúgnunk – fogalmazott.

Meglepte-e a Fradi, és ha igen, mivel? – kapta a kérdést.

Sanogo sérülése megzavarta a csapatát?

Mit csinálna másképp? Ekkora a differencia a hazai pálya és a vendégjáték között? – tett fel két kérdést az Index.

Aztán megérkezett Sztanyiszlav Csercseszov, a győztes Ferencváros edzője, aki sokkal nyugodtabbnak tűnt, mint egy hete. Mit jelent ez az eddig megszerzett rekordszámú 9 pont Csercseszovnak, a Fradinak és a magyar futballnak? No meg az, hogy az utóbbi két évben négy magyar játékos sohasem volt a kezdő tizenegyben? – kérdezte a mestert egy kollégánk.

Lehet, hogy ezek a magyar focinak rekordok, de én a Dinamo Moszkvával már nyertem hat meccset is a csoportban. Játékosként és edzőként is vannak ennél jobb eredményeim. Különben is, én nem tudom és nem is akarom különválasztani magam a csapattól. És két nehéz meccsünk még hátravan!