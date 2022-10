Súlyosan megsérült a magyar válogatott kézilabdázó, veszélyben az Eb-szereplése

Háfra Noémi a mérkőzés nyolcadik percében kapott a térdéhez, és nagy fájdalmak közepette kellett levinni a pályáról. Pedig addig nagyon jól játszott, lőtt egy gólt, volt két gólpassza is, és egy hétméterest is kiharcolt.

Dán médiainformációk szerint sérülése nagyon súlyos, minden valószínűség szerint elszakadt a keresztszalagja, ezért szinte biztosan ki kell hagynia a novemberi Európa-bajnokságot. Az esetet nem előzte meg szabálytalanság, írja az MTI.

A 24 éves Háfra Noémi hét éven át játszott a Ferencvárosban, majd 2021-ben Győrbe igazolt, amely a nyáron kölcsönadta őt a dán élvonalbeli Odensének. Épp a napokban nyilatkozott úgy, hogy újra felfedezte a nyugalmat, motivált és kiegyensúlyozott új csapatában.

„Az előző idényben nem játszottam sokat, itt azt várják tőlem, hogy visszajöjjön az a játéktempó, ami eddig is bennem volt. Biztosan sokat fogok tanulni, a gyorsaság is nagyon sokat számít, és védekezésben is számítanak rám” – nyilatkozta most nyáron az átlövő.

(Borítókép: Háfra Noémi, a dán csapat játékosa a kézilabda női Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria – Odense HB mérkőzésen az Érd Arénában 2022. szeptember 10-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)