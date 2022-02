Dermesztő hidegben, látványos megnyitóval kezdődött a XXIV. téli olimpia

Magyar idő szerint péntek kora délután hivatalosan is elrajtolt a megnyitó ünnepséggel a XXIV. téli olimpia Pekingben.

Több szempontból is rendhagyó téli ötkarikás játékok elé nézünk a következő bő két hétben. Ennek egyik legfőbb oka a még mindig tomboló világjárvány, így a tavaly nyári tokiói olimpiához hasonlóan most sem lehetnek nézők a lelátókon. Illetve ez így nem teljesen igaz, ugyanis a hivatalos személyek mellett az eseményeken kínai meghívottak vehetnek részt, de nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rájuk.

A pekingi olimpia különlegessége, hogy a szervezők megkülönböztetik az oltott és oltatlan versenyzőket,

aki nem rendelkezik a koronavírus elleni védőoltással, annak 21 napot kell karanténban töltenie érkezése után.

Annak ellenére hogy az óvintézkedések a vírus elleni küzdelemben rendkívül szigorúak, sajnos egyre több pozitív mintát regisztrálnak a sportolók között, ami a játékok lebonyolítását befolyásolhatja. A téli olimpiáról szóló felvezetőnket alább olvashatják.

Ami a magyar küldöttséget illeti, összesen 14 sportolónknak szoríthatunk a következő napokban. Az egyetlen versenyszám a rövidpályás gyorskorcsolya, ahol a magyarok reális éremeséllyel szállnak harcba. A legpozitívabb előrejelzések szerint akár két-három érmet is szerezhetünk ebben a sportágban. Ezenkívül szurkolhatunk még magyar sportolónak sífutásban, alpesi síben, műkorcsolyában vagy snowboardban is. Az összes magyar induló részletes programját itt olvashatják.

Rákanyarodva a megnyitó ünnepségre, fontos megjegyezni, hogy több sportág versenye már a hivatalos rajt előtt elkezdődött, ilyen például a női jégkorongtorna vagy a curling. Helyi idő szerint a megnyitó este nyolc órakor vette kezdetét a Madárfészek stadionban. Nagyjából félház volt a grandiózus arénában, amely körülbelül nyolcvanezer fő befogadására alkalmas.

A szervezők már a megnyitó kezdete előtt rendkívül látványos elemekkel tűzdelt műsort ígértek, többek között az olimpiai lángot eddig soha nem látott módon tervezték lángra lobbantani. Érdekesség, hogy magát a megnyitó ünnepséget már 2019-ben elkezdték tervezni, a főpróbát szerdán tartották. A ceremónián háromezren működtek közre.

Peking egyébként az egyetlen helyszín, ahol nyári és téli olimpiát is rendeznek. Sőt 2008-ban a pekingi nyári olimpiai játékok megnyitója is a Madárfészek stadionban zajlott.

A megnyitó zászlófelvonással kezdődött, a rendező ország, Kína nemzeti lobogóját vonták fel elsőként, miközben a Kínai Népköztársaság himnusza csendült fel.

16 Galéria: XXIV. téli olimpia 2022 - Peking Fotó: Lillian Suwanrumpha / AFP

A nemzetek közül elsőként természetesen most is Görögország képviselői léptek be a stadionba, zászlójukat egy sífutó pár vitte. A magyar delegáció a 34. volt a sorban,

a magyar lobogót Tóth Zita és Kékesi Márton vitte.

Tóth Zita egyébként mindössze 19 éves ifjúsági olimpikon, viszont már most a legjobb magyar női síző, Pekingben a tisztes helytállás lehet a célja. A magyar küldöttség jelentős része nem jelent meg a megnyitón, hét fő képviselte hazánkat, közülük mint sportoló csak Tóth és Kékesi volt jelen. A magyarok bevonulása alatt Johannes Brahms Magyar táncok című művének dallamai csendültek fel a stadionban.

A short trackesek például a megnyitó pillanataiban még edzettek, hiszen szombaton már versenyeznek, ezért nem vettek részt az ünnepségen. A helyszínen ott volt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság nemrég megválasztott elnöke is.

A nemzetek bevonulása után folytatódott a megnyitó látványosabb része. Minden országot külön-külön hópelyhekkel ábrázoltak, amelyek idővel szépen lassan egybeolvadtak, és egy közös hópelyhet alkottak, ezzel is szemléltetve, hogy mindannyian különbözők vagyunk, ahogy hópelyhekből sincs két egyforma, de egyvalami közös bennünk, és az az otthonunk.

16 Galéria: XXIV. téli olimpia 2022 - Peking Fotó: Ben Stansall / AFP

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy a pekingi téli olimpia új fejezetet nyit a játékok történetében. Hozzátette, nem is lehetne tökéletesebb időpontban a játékok megrendezése, mivel február elsejétől a tigris éve kezdődött meg a kínai naptár szerint, így az általa képviselt tulajdonságok, az ambíció, a bátorság és az erő az olimpiai játékokkal is azonosul.

Fontos társadalmi üzenete is volt Bach beszédének.

Az olimpiai játékok szellemében arra kérem világszerte a politikai vezetőket, hogy azonosuljanak az olimpia szellemével és adjanak egy esélyt a békének

– tette hozzá a NOB elnöke.

16 Thomas Bach Galéria: XXIV. téli olimpia 2022 - Peking (Fotó: Anthony Wallace / AFP)

Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke szólalt fel utolsóként, és az ő szavára rajtolt el hivatalosan a pekingi téli olimpia, amelyet látványos tűzijáték követett. Az események az olimpia himnuszával zárultak, amelyet egy gyermekkórus adott elő, majd ezt követte a sportolói eskütétel.

A megnyitó – amelyet az eredeti tervek szerint körülbelül 120 percesre terveztek – végül hosszabbra sikeredett. A tematika ezúttal nem csak Kína országimázsára épült, leginkább a pandémia utáni közös jövőkép volt a középpontban.

