Már az olimpia második napján megszülethet az első magyar érem

Pénteken hivatalosan is megkezdődik a XXIV. téli olimpia Pekingben, ahova 14 magyar versenyző szerzett kvótát. Ennek a felét a short track-válogatott adja, amelytől idén már mindenki érmet, érmeket remél, hiszen az elmúlt években rendkívül magasra tették a lécet. Sífutásban, alpesisíben, műkorcsolyában és snowboardban is szurkolhatunk magyar versenyzőnek, ebben a cikkben velük foglalkozunk.

A 2018-as phjongcshangi ötkarikás játékok magyar szempontból minden idők egyik, ha nem a legemlékezetesebb téli olimpiája volt. Láttuk, ahogy Elizabeth Swaney magyar színekben az olimpia közben próbált megtanulni síelni, csak sajnos mindezt egy versenyen tette, amiért még pontszámot is kapott. Azt is láttuk, amikor Tóth Ivett AC/DC-re zúzott a műkorcsolyázók rövid programjában, amire szintén felkapta a fejét a világ, de szerencsére más kontextusban. És ott voltak a rövidpályás gyorskorcsolyázóink, akik megszerezték Magyarország első téli olimpiai bajnoki címét.

Swaney szerencsére, Tóth pedig sajnos nem lesz ott Pekingben, a short trackesek viszont igen, és most még vérmesebb reményekkel. A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású férfi váltó négy évvel ezelőtt végérvényesen feltette a téli sportok térképére Magyarországot, a Liu testvérek pedig idén folytathatják az éremgyűjtést.

Szombaton akár el is kezdhetik, hiszen debütál az olimpián a vegyes váltó. Nagy kérdés, hogy Liu Shaoang milyen formában van, ugyanis ő csak később tudott kiutazni Pekingbe, mivel elkapta a koronavírust, lehet, hogy helyette Krueger John-Henry ugrik majd be ebben a számban Jászapáti Petra, Kónya Zsófia és Liu Shaolin Sándor mellé. A fiatalabbik Liu fivér nemrég, de még a betegség előtt magabiztosan nyilatkozott az Indexnek, és arról is beszélt, hogy nagyon nehéz belőni most az erőviszonyokat, hiszen a novemberben lezárult világkupa óta nem rendeztek versenyt. A rövidpályás gyorskorcsolya első magyar összetett világbajnoka azt is elmondta, hogy reméli, minél több kínai lehet ott a versenyeken, ami sok pluszt jelentene nekik, hiszen ők Kínában is rendkívül népszerűek.

A két Liu és Krueger mindegyik számban, azaz 500, 1000 és 1500 méteren egyéniben, a vegyes váltóban és a férfi váltóban is indul, és nem túlzás azt állítani, hogy az összes távon éremért szállnak harcba.

A nőknél a már említett Jászapáti és Kónya lép jégre ugyanezeken a távokon.

Rajtuk kívül még Nógrádi Bence és Varnyú Alex harcolhat a minél jobb magyar eredményekért, velük egészül ki a hétfős short track-válogatott, amellyel tartalékként Tiborcz Dániel, valamint Sziliczei-Német Rebeka is elutazott Kínába.

A rövidpályás kontingens a teljes magyar küldöttség felét adja, és hatalmas meglepetést jelentene, ha rajtuk kívül más is éremmel térne haza Pekingből. Az ilyesfajta prognózisokkal foglalkozó Gracenote legfrissebb előrejelzése szerint három magyar éremnek örülhetünk majd, 2 ezüst, 1 bronz leosztásban, míg az AP két harmadik helyet jósol Magyarországnak. De még mielőtt bárki a szívéhez kapna az aranymentes predikció miatt, és hevesen több tiszteletet reklamálna, érdemes megjegyezni, hogy a short track akkor is kiszámíthatatlan, amikor nincs pandémia. Elég egy rosszul vett kanyar, egy néhány milliméterrel arrébb helyezett penge, esetleg egy kitett könyök, és máris borul minden és mindenki. A sebesség, a kondíció és a taktika mellett a hideg fej a legfontosabb, valamint némi szerencse sem árt.

Ismerkedjünk meg a többi kvótással is. Chtchetinina Ioulia és Magyar Márk révén 66 év után először lesz műkorcsolyában magyar páros az olimpián (nem összekeverendő a jégtánccal). A duó 2018 óta dolgozik együtt, ebben a szezonban a 8. helyen állnak a világranglistán, januárban hatodik helyen végeztek az észtországi Európa-bajnokságon.

Alpesisíben is ketten képviselik hazánkat, az ő szerepük ráadásul különleges lesz, ugyanis Tóth Zita és Kékesi Márton fogja közösen vinni a magyar lobogót a nyitóünnepségen.

A 19 éves Tóth műlesiklásban és óriás-műlesiklásban fog indulni, a közmédiának elmondta, hogy óriáisban a legjobb 30-ba, műlesiklásban pedig akár a legjobb 20-ba is szeretne odaérni. A 26 éves Kékesi a második olimpiájára készül, Phjongcshangban 30. lett műlesiklásban, 42. óriás-műlesiklásban és 53. lesiklásban. Pekingben előbbi két számban szoríthatunk érte.

A 17 éves Kozuback Kamilla történelmet írt azzal, hogy első magyar snowboardosként sikerült kijutnia az olimpiára. A fiatal tehetség elegendő pontot gyűjtött a világkupában ahhoz, hogy félcsőben drukkolhassunk neki. A férfiaknál Fricz Botond is jó eséllyel pályázott a kvótára, ám egy sérülés és a Covid ebben megakadályozta. Fricz nemrég az Index Sportcast vendége volt.

Sífutásban is lesz magyar érdekeltség, méghozzá Kónya Ádám és Pónya Sára révén, igaz, utóbbi esetében először annak kell szurkolni, hogy kijusson a kínai fővárosba, ugyanis hétfőn pozitív koronavírustesztet produkált, és csak akkor indulhat útnak, ha egymás után öt negatív mintát ad. Kónya Ádám annyit árult el az MTI-nek, hogy szeretne jobban teljesíteni, mint négy évvel ezelőtt (akkor spintben 64., 15 kilométeren 85. lett), ráadásul idén az 50 kilométeres tömegrajtos versenyen is elindul.

A teljes magyar program, magyar idő szerint

Február 4.:

13.00: hivatalos nyitóünnepség (magyar zászlóvivők: Tóth Zita és Kékesi Márton)

Február 5.:

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 1000 m selejtező (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry)

12.38: rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 m selejtező (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia)

13.23: rövidpályás gyorskorcsolya, vegyes váltó negyeddöntő, elődöntő, döntő (Magyarország)

Február 7.:

3.15: alpesisí, női óriás-műlesiklás, első futam (Tóth Zita)

12.30: rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 1000 m negyeddöntő, elődöntő, döntő

12.30: rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 m negyeddöntő, elődöntő, döntő

Február 8.:

9.00: sífutás, férfi szabadstílusú sprint, selejtező (Kónya Ádám)

Február 9.:

2.30: hódeszka, női félcső selejtező (Kozuback Kamilla)

3.15: alpesisí, női műlesiklás, első futam (Tóth Zita)

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 1500 m negyeddöntő, elődöntő, döntő

12.44: rövidpályás gyorskorcsolya, női 1000 m selejtező (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia)

Február 10.:

3.25: hódeszka, női félcső, döntő

8.00: sífutás, női 10 km-es verseny, klasszikus stílus (Pónya Sára?)

Február 11.:

8.00: sífutás, férfi 15 km-es verseny, klasszikus stílus (Kónya Ádám)

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya, női 1000 m negyeddöntő, elődöntő, döntő

12.18: rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 500 m selejtező (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry)

13.04: rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 5000 m váltó, elődöntő (Magyarország)

Február 13.:

3.15: alpesisí, férfi óriás-műlesiklás, első futam (Kékesi Márton)

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 500 m negyeddöntő, elődöntő, döntő

Február 16.:

3.15: alpesisí, férfi műlesiklás, első futam (Kékesi Márton)

12.00: rövidpályás gyorskorcsolya, női 1500 m negyeddöntő, elődöntő, döntő

13.32: rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 5000 m váltó, B-döntő, A-döntő

Február 17.:

11.30: műkorcsolya, páros rövid program (Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk)

Február 19.:

7.00: sífutás, férfi 50 km-es tömegrajtos verseny, szabad stílus (Kónya Ádám)

12.00: műkorcsolya, páros szabad program (Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk)

Február 20.:

13.00: hivatalos záróünnepség

(Borítókép: Liu Shaolin Sándor edz a pekingi olimpia rövidpályás gyorskorcsolya versenyeinek helyszínén. Fotó: Justin Setterfield / Getty Images.)