Hamarosan bárki megnézheti a Boom! Boom! The World vs. Boris Becker című dokumentumfilmet, ami a hatszoros Grand Slam-győztes teniszező életét mutatja be részletesen. A kegyvesztett bajnokról szóló alkotás áprilistól lesz elérhető az Apple TV+ kínálatában, ebben Boris Becker feltárja pályafutása legsötétebb szakaszait is.